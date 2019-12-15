Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Решение конфликта на Украине потребует от Владимира Зеленского авторитета и доминирования на политической арене Украины, сообщает ТАСС по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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