Политика
Мой БрянскВ Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Решение конфликта на Украине потребует от Владимира Зеленского авторитета и доминирования на политической арене Украины, сообщает ТАСС по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Кино
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Общество
В Керчи открыли памятник неделимости Крыма и России
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии
Санкт-Петербургский государственный университет обратился в полицию с заявлением на свою выпускницу Александру Элбакян, которая плюнула в главу этической комиссии вуза, сообщает сообщает «Медуза».
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Общество
В России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Футбол
«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо
Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак расстался с моделью
Ани Лорак рассталась с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу ещё в прошлом году.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Политика
Песков назвал причины демонизации России в США
Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Эвертон» в чемпионате Англии
"Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Здоровье
Боль в спине может указывать на рак поджелудочной железы
Следует обратить внимание на боли в области живота или спины. Особенно, если они усиливаются после приема пищи или в лежачем положении.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Политика
Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остался разочарован итогами конференции ООН по изменению климата (COP25), которая завершилась сегодня в Мадриде.