Политика
Rambler News ServiceПесков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Читать в источнике
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»
Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Фигурное катание
Тутберидзе опубликовала стихотворение после конфликта с Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднозначно отреагировала на слова Евгения Плющенко, который раскритиковал специалиста.
Футбол
Жуниор Мораес продлил контракт с «Шахтером»
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по случаю празднования Международного дня чая поделились советами о том, как не ошибиться при выборе качественного напитка.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Футбол
«Реал Сосьедад» опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса
«Реал Сосьедад» опубликовал в Twitter фото единоборства защитника Диего Льоренте с защитником «Барселоны» Жераром Пике в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:2). Руководство каталонского клуба после игры осталось недовольно тем, что арбитр Хавьер Альберола Рохас в этом эпизоде не увидел нарушение правил и не назначил пенальти.
Армия и оружие
Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными
На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
Экономика
Правительство расширит программу приватизации в России
По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Спорт
Кремль заявил о вере в обжалование Россией санкций WADA
Россию наказали четырехлетним отстранением от международных соревнований — санкции предполагают запрет на проведение крупных турниров на территории страны, а также выступление на них российских спортсменов под национальным флагом.
Политика
Зеленский рассказал журналистам о своей первой встрече с Путиным
Напомним, что политолог Валерий Соловей заявил, что Зеленский на встрече с Путиным в Париже отказался от ранее согласованных договоренностей и в последний момент изменил свою позицию по ним.
Авто
Названо лучшее время года для покупки нового автомобиля
Всего несколько лет назад самым выгодным временем для покупки нового автомобиля считался январь месяц, так как у дилеров оставался приличный запас прошлогодних машин, на которые предоставлялись существенные скидки лишь по одной причине - 1 января эти авто по ПТС становились старше на год.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Авто
Перечислили самые популярные автомобили-трёхлетки в России
Как сообщает ToDay News Ufa, самый популярный автомобиль на российских дорогах – это переднеприводный седан с механиков и бензиновым мотором 1-2 литра.
Футбол
Гвардиола: сейчас у меня нет мыслей о «Ливерпуле»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы обойти «Лестер» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Общество
В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx
Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Космос
Неисправный туалет на МКС починили
Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.