Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПесков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
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В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Газета.Ru12:00

Кремль назвал условия для урегулирования конфликта в Донбассе Зеленским

Lenta.ru09:06

Песков: Зеленский хочет решить проблему Донбасса, но для этого нужен мощный ресурс власти

ТАСС07:21

Кремль назвал необходимые Зеленскому меры для окончания войны в Донбассе

РБК08:05

Песков назвал политический авторитет Зеленского условием решения конфликта в Донбассе

Известия07:22

Песков рассказал, что нужно Зеленскому для решения конфликта в Донбассе

Комсомольская правда08:46

В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

RT на русском07:06
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Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

ТАСС вчера в 12:21
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Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:23
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднозначно отреагировала на слова Евгения Плющенко, который раскритиковал специалиста.
Нева Спорт 12:44
Футбол

Жуниор Мораес продлил контракт с «Шахтером»

Спорт-Экспресс 03:52
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по случаю празднования Международного дня чая поделились советами о том, как не ошибиться при выборе качественного напитка.
Экономика сегодня 00:37
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Футбол

«Реал Сосьедад» опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса

«Реал Сосьедад» опубликовал в Twitter фото единоборства защитника Диего Льоренте с защитником «Барселоны» Жераром Пике в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:2). Руководство каталонского клуба после игры осталось недовольно тем, что арбитр Хавьер Альберола Рохас в этом эпизоде не увидел нарушение правил и не назначил пенальти.
Спорт-Экспресс 12:35
Армия и оружие

Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки

ИА Новороссия 06:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Шоу-бизнес

В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию

Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
News.ru 09:25
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
Экономика

Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
РБК 05:48
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
РБК 12:14
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245

Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Sport24.ru вчера в 22:50
Спорт

Кремль заявил о вере в обжалование Россией санкций WADA

Россию наказали четырехлетним отстранением от международных соревнований — санкции предполагают запрет на проведение крупных турниров на территории страны, а также выступление на них российских спортсменов под национальным флагом.
РБК 09:21
Политика

Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой

ТАСС вчера в 11:30
Политика

Зеленский рассказал журналистам о своей первой встрече с Путиным

Напомним, что политолог Валерий Соловей заявил, что Зеленский на встрече с Путиным в Париже отказался от ранее согласованных договоренностей и в последний момент изменил свою позицию по ним.
ИА Новороссия 10:00
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Авто

Названо лучшее время года для покупки нового автомобиля

Всего несколько лет назад самым выгодным временем для покупки нового автомобиля считался январь месяц, так как у дилеров оставался приличный запас прошлогодних машин, на которые предоставлялись существенные скидки лишь по одной причине - 1 января эти авто по ПТС становились старше на год.
Новые автомобили вчера в 23:46
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Авто

Перечислили самые популярные автомобили-трёхлетки в России

Как сообщает ToDay News Ufa, самый популярный автомобиль на российских дорогах – это переднеприводный седан с механиков и бензиновым мотором 1-2 литра.
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Футбол

Гвардиола: сейчас у меня нет мыслей о «Ливерпуле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы обойти «Лестер» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Чемпионат вчера в 23:43
Общество

В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.
News.ru 09:11
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Космос

Неисправный туалет на МКС починили

Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
Газета.Ru 13 декабря в 02:51
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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