Политика

REGNUMREGNUMПесков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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Кремль назвал условия для урегулирования конфликта в Донбассе Зеленским

Lenta.ru09:06

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

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В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

RT на русском07:06

В Кремле сообщили о непринадлежности Зеленского к «партии войны»

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Песков назвал политический авторитет Зеленского условием решения конфликта в Донбассе

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Песков: Зеленский хочет решить проблему Донбасса, но для этого нужен мощный ресурс власти

ТАСС07:21

Песков объяснил, почему Зеленский до сих пор не разрешил конфликт в Донбассе

Газета.Ru07:24
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Общество

Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

РИА Новости 09:30
Происшествия

В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

Российская газета 09:12
Биатлон

Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Газета.Ru 09:50
Общество

Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Коммерсантъ 06:45
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

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РИА Новости 09:08
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Телеканал 360° 06:32
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Спорт

Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS

У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
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Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Политика

Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
BFM.ru 09:14
Экономика

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Российская газета 06:17
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
Газета.Ru 09:40
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

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Lenta.ru 05:33
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
РБК 06:56
Политика

Песков назвал причины демонизации России в США

Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:45
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Спорт

Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.
REGNUM 08:45
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
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Футбол

Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 09:18
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Температурный рекорд может быть побит в Москве 19 декабря

Погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москва 24 08:43
Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Пермскому краю.
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Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Хоккей

Россия — Финляндия 1:0 (3-й период)

Сборная России по хоккею лишилась даже теоретических шансов завоевать домашний Кубок Первого канала.
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Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

Российская газета вчера в 10:21
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Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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«Новая газета» опубликовала расписки провокаторов против штаба Любови Соболь, один из них получил 850 тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь получали за это деньги, пишет «Новая газета» со ссылкой на расписки провокаторов.
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Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
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