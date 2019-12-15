Политика

Красная веснаКрасная веснаПесков: президенту Украины стоит обуздать нацистов

Контролировать нацистов призвал президента Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом 15 декабря сообщает РИА Новости.
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«Если не одержат верх, то появится надежда»: Зеленскому из России вновь напомнили о диктующих свою волю радикалах

Царьград08:49

Песков: президенту Украины стоит обуздать нацистов

Красная весна08:42

Песков рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе

РЕН ТВ07:47

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

РИА Новости08:31
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Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
Известия 14:18
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Политика

Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 13:28
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Алеппо в Сирии

Российские специалисты в Сирии продолжают реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года.
ФАН вчера в 14:00
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Политика

Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.
РИА Новости 12:55
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда 11:19
Происшествия

В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Российская газета 09:49
Экономика

Рост инвестиций ЕБРР в Белоруссии возможен при трансформациях в госсекторе – представитель

Отвечая на вопрос, можно ли достичь 500 миллионов евро инвестиций ЕБРР в год, он ответил, что "все возможно, нет ограничений по работе с Беларусью".
ПРАЙМ 13:32
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в центральном матче тура АПЛ

Lenta.ru 13:22
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

Коммерсантъ 13:28
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 14:19
Музыка

ВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»

Группа "Би-2" сообщила, что из трансляции выступления ее сайд-проекта "Куртки Кобейна" с песней "Люди на эскалаторах" на премии "Виктория" вырезали слово "протесты".
Газета.Ru 13:06
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

Интерфакс 13:03
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

В Москве полицейские применили табельное оружие в ходе задержания подозреваемого в нападении на женщину, мужчина скончался.
RT на русском 11:10
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 01:28
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Политика

Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»

В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
Взгляд.ру 08:19
Общество

Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль

РИА Новости 13:57
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Культура

В Париже умерла актриса Анна Карина

Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
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«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

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Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Режиссер Баз Лурман, известный своими проектами «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж!» и «Велики Гэтсби», решил взяться за экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
SM News 13 декабря в 06:21
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия 11:24
Политика

Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита.
Аргументы и Факты 12:07
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия 13:41
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