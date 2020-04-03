Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля. В этом заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль уточнил, о чем говорил президент

Вести.Ru06:25

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Газета.Ru08:48

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

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В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

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В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных

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В Кремле огласили условие сокращения нерабочих дней

Известия06:22

Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Lenta.ru06:03
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Происшествия

Уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом завели в Чувашии

Чебоксары, 3 апреля 2020, 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом.
REGNUM 09:35
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Общество

Табак предложили вернуть в список товаров первой необходимости

Сигареты и прочую табачную продукцию могут вернуть в список товаров первой необходимости, которые продолжают продавать и производить несмотря на карантинные меры.
Компания 09:12
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости 08:45
Здоровье

Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает

Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
REGNUM 09:36
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия вчера в 16:36
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 08:40
Политика

Путин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»

Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
Российская газета 09:36
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Экономика

ЦБ объявил новые меры поддержки ипотечного кредитования

Банк России объявил о новой мере поддержки ипотечного кредитования.
Банки.ру 08:05
Общество

У преподавателя пермского суворовского училища заподозрили коронавирус

На текущий момент вся первая рота, с которой мог контактировать воспитатель, изолирована на третьем этаже вместе с другими преподавателями.
Новости Перми 07:41
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк празднует день рождения на больничной койке

Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Свой очередной день рождения артистка встретит на больничной койке.
Вести Подмосковья 03:03
Политика

Каким будет посткоронавирусный мир

Ситуация двоякая, считает глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин: с одной стороны, есть коронавирус, а с другой – пандемия страха и "информационно-психологическая кампания устрашения, развернутая во многих странах и несоразмерная с эпидемией".
Ведомости вчера в 17:01
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

Что известно о последней жертве Covid-19 В реанимационном отделении Тернопольской областной больницы от коронавируса скончалась 57-летняя женщина — она стала второй жертвой эпидемии в области.
Rusvesna.su 04:45
Футбол

В Испании заявили, что Дзюба никогда не станет игроком «Реала»

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба никогда не станет игроком мадридского «Реала».
News.ru 08:29
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Здоровье

В Югре выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом

Стоит добавить, за последние сутки в округе 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в Югре заболевших 16 человек.
Gorod3466.ru 08:50
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $34,48 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 15,2% до 34,48 долларов.
Аргументы и Факты 09:09
Общество

Испания обогнала Италию по числу заболевших коронавирусом

В Испании с начала распространения инфекции было зафиксировано 117 710 случаев заражения, 10 935 человек умерли, 30 513 выздоровели.
Вечерний курьер 08:19
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Экономика

Предсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть

Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей.
Lenta.ru 08:41
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