Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля. В этом заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

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