Коронавирус
Газета.RuВ Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля. В этом заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
Уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом завели в Чувашии
Чебоксары, 3 апреля 2020, 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Общество
Табак предложили вернуть в список товаров первой необходимости
Сигареты и прочую табачную продукцию могут вернуть в список товаров первой необходимости, которые продолжают продавать и производить несмотря на карантинные меры.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Здоровье
Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает
Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Политика
Путин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»
Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Экономика
ЦБ объявил новые меры поддержки ипотечного кредитования
Банк России объявил о новой мере поддержки ипотечного кредитования.
Общество
У преподавателя пермского суворовского училища заподозрили коронавирус
На текущий момент вся первая рота, с которой мог контактировать воспитатель, изолирована на третьем этаже вместе с другими преподавателями.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк празднует день рождения на больничной койке
Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Свой очередной день рождения артистка встретит на больничной койке.
Политика
Каким будет посткоронавирусный мир
Ситуация двоякая, считает глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин: с одной стороны, есть коронавирус, а с другой – пандемия страха и "информационно-психологическая кампания устрашения, развернутая во многих странах и несоразмерная с эпидемией".
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
Что известно о последней жертве Covid-19 В реанимационном отделении Тернопольской областной больницы от коронавируса скончалась 57-летняя женщина — она стала второй жертвой эпидемии в области.
Футбол
В Испании заявили, что Дзюба никогда не станет игроком «Реала»
Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба никогда не станет игроком мадридского «Реала».
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Здоровье
В Югре выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом
Стоит добавить, за последние сутки в округе 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в Югре заболевших 16 человек.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $34,48 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 15,2% до 34,48 долларов.
Общество
Испания обогнала Италию по числу заболевших коронавирусом
В Испании с начала распространения инфекции было зафиксировано 117 710 случаев заражения, 10 935 человек умерли, 30 513 выздоровели.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Экономика
Предсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть
Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей.