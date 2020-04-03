Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как пояснил представитель Кремля, Владимир Путин в обращении к россиянам говорил про общий фон.
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Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей
"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.
Общество
В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России
О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Футбол
Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса
18-летний полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах
Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах Введение карантинных мер в ряде регионов, в частности пропусков для транспорта, привело к блокировке работы торговых и логистических операторов.
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Общество
Вологодские власти разрешили ряду предприятий работать с 6 апреля
В Вологодской области сегодня, 3 апреля, значительно расширили реестр предприятий и организаций, которые в исключительном порядке смогут возобновить работу с 6 апреля.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой
В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
Происшествия
Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков
Медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин, а следователи организовали проверку сообщений о том, что источником массового заражения пациентов мог стать кто-то из медперсонала больницы.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Транспорт
В Мосгордуме разъяснили информацию о штрафах за поездки в авто вдвоем
Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля.
Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
Экономика
ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
Авто
В Сети показали редкую «Ниву», сделанную для немцев в 80-х годах
В начале 80-х годах вывоз моделей Волжского завода в Германию активно осуществлялся, а бестселлером продаж бесспорно была доработанная "Нива".
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
Более миллиона человек заразились коронавирусом
Количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило миллион человек, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции
В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Общество
Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса
Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Политика
В партии Зеленского призвали не принимать медицинскую помощь от России даже в самой критической ситуации
По словам Ткаченко, если Украина согласится на помощь Москвы, то тем самым она признает прекращение «войны с Россией».
Общество
Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля
Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Шоу-бизнес
В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью
Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.