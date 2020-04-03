В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как пояснил представитель Кремля, Владимир Путин в обращении к россиянам говорил про общий фон.

Энергетика Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.

Общество Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах Введение карантинных мер в ряде регионов, в частности пропусков для транспорта, привело к блокировке работы торговых и логистических операторов.

Общество Вологодские власти разрешили ряду предприятий работать с 6 апреля В Вологодской области сегодня, 3 апреля, значительно расширили реестр предприятий и организаций, которые в исключительном порядке смогут возобновить работу с 6 апреля.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Происшествия Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков Медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин, а следователи организовали проверку сообщений о том, что источником массового заражения пациентов мог стать кто-то из медперсонала больницы.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Общество Более миллиона человек заразились коронавирусом Количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило миллион человек, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.