Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как пояснил представитель Кремля, Владимир Путин в обращении к россиянам говорил про общий фон.
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В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

RT на русском07:58

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Газета.Ru08:48

Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Lenta.ru06:03

Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней

Российская газета06:27

В Кремле огласили условие сокращения нерабочих дней

Известия06:22

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

РИА Новости08:21

В Кремле рассказали, при каких условиях в России сократят режим нерабочих дней

Life.ru06:01
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Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей

"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.
Вести.Ru 12:44
Общество

В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:56
Футбол

Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

18-летний полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.
Sport24.ru 12:49
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости 08:45
Общество

Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах

Минпромторг предупредил о сложностях с поставками в регионах Введение карантинных мер в ряде регионов, в частности пропусков для транспорта, привело к блокировке работы торговых и логистических операторов.
Коммерсантъ 09:58
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС 11:18
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Общество

Вологодские власти разрешили ряду предприятий работать с 6 апреля

В Вологодской области сегодня, 3 апреля, значительно расширили реестр предприятий и организаций, которые в исключительном порядке смогут возобновить работу с 6 апреля.
DP.RU 11:37
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой

В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
7Дней.ру 12:30
Происшествия

Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков

Медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин, а следователи организовали проверку сообщений о том, что источником массового заражения пациентов мог стать кто-то из медперсонала больницы.
RT на русском 11:02
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Транспорт

В Мосгордуме разъяснили информацию о штрафах за поездки в авто вдвоем

Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля.
Известия 12:28
Общество

Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
RT на русском вчера в 12:16
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 08:22
Авто

В Сети показали редкую «Ниву», сделанную для немцев в 80-х годах

В начале 80-х годах вывоз моделей Волжского завода в Германию активно осуществлялся, а бестселлером продаж бесспорно была доработанная "Нива".
Car.ru 07:48
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

Более миллиона человек заразились коронавирусом

Количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило миллион человек, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:54
Общество

Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции

В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Пенза-Пресс 09:34
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Общество

Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса

Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
НГС55 10:31
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Политика

В партии Зеленского призвали не принимать медицинскую помощь от России даже в самой критической ситуации

По словам Ткаченко, если Украина согласится на помощь Москвы, то тем самым она признает прекращение «войны с Россией».
Новый День 08:37
Общество

Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля

Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Московский Комсомолец 12:23
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор вчера в 09:03
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
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