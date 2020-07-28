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URA.Ru
URA.Ru

В Кремле назвали условия изменения меры пресечения для Сафронова

Изменение меры пресечения для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который арестован по подозрению в госизмене, зависит от его состояния здоровья, а также от решений следствия и суда.В источнике
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РИА Новости

В Кремле рассчитывают, что Сафронову обеспечат лечение в случае COVID-19

РИА Новости06:00
Московский Комсомолец

Песков прокомментировал подозрение на коронавирус у Ивана Сафронова

Московский Комсомолец05:40
Коммерсантъ

Кремль рассчитывает на оказание Сафронову медпомощи в случае подтверждения COVID-19

Коммерсантъ05:54
Газета.Ru

В Кремле надеются, что Сафронову окажут медпомощь при положительном тесте на COVID-19

Газета.Ru05:53
Комсомольская правда

Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения обвиняемому в госизмене Сафронову

Комсомольская правда06:00
ТАСС

Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову

ТАСС05:37
Эхо Москвы

В Кремле надеются, что обвиняемый в госизмене Сафронов получит медпомощь, если у него подтвердится коронавирус

Эхо Москвы05:34

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском07:44
4

Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ

После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты21:53
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Алексей Олейник отреагировал на конфликт Петра Яна и Андрея Орловского

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник высказал свое мнение о конфликте между Петром Яном и Андреем Орловским, дав понять, что считает недостойным поведение действующего чемпиона UFC в легчайшем весе.
FightTime.ru04:19

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM06:51

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБКвчера в 14:27
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Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

Говоря о популярной льготной ипотеке под 6,5%, которая действует до 1 ноября, Моисеев отметил, что, на его взгляд, это предложение "немного себя изживает" из-за того, что уже некоторые банки предлагают самостоятельно ставки ниже.
РИА Новости06:11