В Кремле назвали условия изменения меры пресечения для Сафронова
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Изменение меры пресечения для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который арестован по подозрению в госизмене, зависит от его состояния здоровья, а также от решений следствия и суда.В источнике
Подробнее о событии
Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения обвиняемому в госизмене Сафронову
Комсомольская правда06:00