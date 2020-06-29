Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
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В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

РБКвчера в 06:00

Песков: публикации о предложении РФ талибам убивать американцев - абсолютная утка

Вести.Ruвчера в 06:50

Кремль назвал «абсолютной уткой» статью о сговоре России с талибами

Коммерсантъвчера в 06:28

Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами

Lenta.ruвчера в 06:06

Кремль назвал ложью сообщения, что РФ платит талибам в Афганистане

Фонтанка.Рувчера в 07:30

В Минобороны ФРГ не имеют данных о «предложении» России талибам убивать американцев

ТАССвчера в 06:46

В Кремле оценили публикацию NYT о «сговоре» России с талибами

РИА Новостивчера в 06:25
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Космос

На борту крошечного спутника в космосе создали квантовую спутанность

Учёным удалось создать квантовое спутывание на борту микроспутника SpooQy-1, вращающегося вокруг Земли.
News.ru 28 июня в 10:27
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа

Известия вчера в 01:01
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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Общество

В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.
РИА Новости 03:31
Общество

Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду

Тайга.инфо вчера в 23:25
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Баскетбол

Швед продлил соглашение с «Химками» на три года

Лидер баскетбольных «Химок» Алексей Швед продлил действующий контракт.
RT на русском 03:39
Общество

Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля

Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.
Плюс один +1 03:21
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Общество

В России выявили свыше 100 штаммов коронавируса

В пресс-службе Роспотребнадзора 30 июня сообщили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал более 100 штаммов коронавируса на территории России.
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия вчера в 05:15
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71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
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В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Авто

Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla

Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
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Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
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За болеющими коронавирусом амурчанами установят дистанционный контроль

Больница Свободного уже работает по новому лекарственном препарату для лечения больных с коронавирусной инфекцией - Авифавиру.
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В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

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«Валенсия» уволила главного тренера Селадеса

RT на русском вчера в 15:36
Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
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Ракетчики с крымского берега уничтожили морскую цель

Ракетчики Черноморского флота провели стрельбы из берегового противокорабельного комплекса «Бал» на манёврах в Крыму и уничтожили морскую цель.
News.ru вчера в 22:22
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