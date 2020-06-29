Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.

В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

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