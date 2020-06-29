Политика
Газета.RuВ Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
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Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк потеряла часть волос после похода в салон красоты
Девушка хотела порадовать себя и покрасить волосы после того, как салоны красоты вновь начали работу.
Gazeta.SPb 15:29
Общество
Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат
Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
Lenta.ru 18:05
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Происшествия
Отца детей из читинской заброшки приговорили к 3 годам колонии
Александра Чипизубова, которого в январе нашли общественники в заброшенном доме вместе с четырьмя детьми, приговорили к 3 годам лишения свободы.
Забайкальский рабочий 21:01
Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
Космос
NASA показало съемки солнечной активности
Коммерсантъ 08:26
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Общество
В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы
Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
ТАСС 15:03
Общество
Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля
Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
Общество
Музеи и выставки в Приморье возобновят работу с 30 июня
Музеям и выставкам в Приморье будет разрешено возобновить работу с 30 июня.
ТАСС 05:54
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК 12:46
Общество
В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России
«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
Здоровье
Milliyet (Турция): грипп и коронавирус будут смертельно опасны (Milliyet)
Член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения Турции, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, профессор, доктор Реджеп Озтюрк (Recep Öztürk) обратил внимание на приближающиеся вспышки гриппа и сделал предупреждения о коронавирусе.
ИноСМИ 18:00
Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor 27 июня в 05:29
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 09:27
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924
За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском вчера в 22:35
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Футбол
ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам
Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна 17:41
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 21:09