Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
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В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Газета.Ru09:46

Песков назвал нелепыми утверждения о «сговоре» России с талибами

РБК20:19

Песков недипломатично высказался о ситуации со «сговором» России и талибов

Lenta.ru18:25

Песков назвал нелепыми утверждения о России и талибах

ТАСС17:55

Песков о статье об убийстве военных США: распространять такую информацию -- нелепо

Коммерсантъ21:28

Песков: публикации о предложении РФ талибам убивать американцев - абсолютная утка

Вести.Ru06:50

В Кремле оценили публикацию NYT о «сговоре» России с талибами

РИА Новости06:25
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Девушка хотела порадовать себя и покрасить волосы после того, как салоны красоты вновь начали работу.
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Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат

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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

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Происшествия

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Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет

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Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Общество

В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы

Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
ТАСС 15:03
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Общество

Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

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Общество

Музеи и выставки в Приморье возобновят работу с 30 июня

Музеям и выставкам в Приморье будет разрешено возобновить работу с 30 июня.
ТАСС 05:54
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Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК 12:46
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Общество

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
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Здоровье

Milliyet (Турция): грипп и коронавирус будут смертельно опасны (Milliyet)

Член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения Турции, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, профессор, доктор Реджеп Озтюрк (Recep Öztürk) обратил внимание на приближающиеся вспышки гриппа и сделал предупреждения о коронавирусе.
ИноСМИ 18:00
Кино

Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре

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Культура

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Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924

За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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Общество

Назван способ экономии при уплате нового налога на воду

Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
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Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

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В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

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Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

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