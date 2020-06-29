Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.

В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Политика Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. 269

Общество В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России «Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он. 1

Здоровье Milliyet (Турция): грипп и коронавирус будут смертельно опасны (Milliyet) Член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения Турции, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, профессор, доктор Реджеп Озтюрк (Recep Öztürk) обратил внимание на приближающиеся вспышки гриппа и сделал предупреждения о коронавирусе.

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924 За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924. 185

Общество Назван способ экономии при уплате нового налога на воду Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф". 6

Политика Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился. 166

Политика Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. 42

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 85

Футбол ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 20