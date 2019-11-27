Общество
РБКПредставитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
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Это внутреннее дело Кипра, то есть, это касается Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:12
с чего всё началось
Власти Кипра решили лишить гражданства 26 человек, которые «по информации СМИ и местных властей, причастны к различным нарушениям», сообщает местная газета Politis.Медиазона02:44
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