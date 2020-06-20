с чего всё началось

Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.

Политика Песков оценил отношения между Россией и Польшей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне и это противоречит интересам двух стран. 184

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Финансы ЦБ рекордно снизил ключевую ставку Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. 1,8K

Политика Пушков прокомментировал снос памятников в США Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям. 3

Общество Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия. 2

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Музыка BTS покорили рекорд Майкла Джексона На минувшей неделе k-pop группа поставила новый рекорд в музыкальном японском чарте Oricon.

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