Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали волнующий Путина вопрос

Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
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с чего всё началось
"Его волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае — президента США", — сказал Песков в эфире Первого канала
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