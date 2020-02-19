Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.

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Общество В Китае назвали новый способ передачи коронавируса В Государственном комитете Китая по вопросам здравоохранения заявили, что новый коронавирус может передаваться через аэрозоль, если люди находятся в сравнительно закрытом помещении, а концентрация вируса велика.

Авто Renault покажет новый электрокар в Женеве Как сообщает издание speedme.ru ссылаясь на пресс-службу марки, всего на выставке Renault покажет восемь электрифицированных моделей, в том числе новый Twingo Z.E. Кроме того ожидается презентация инновационной эксклюзивной гибридной и подзаряжаемой гибридной силовых установок E-TECH для трех моделей: Clio, Captur и Mégane Estate.

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