Армия и оружие
Газета.RuВ Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
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THQ Nordic сделает полноценный ремейк Gothic
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Общество
В Китае назвали новый способ передачи коронавируса
В Государственном комитете Китая по вопросам здравоохранения заявили, что новый коронавирус может передаваться через аэрозоль, если люди находятся в сравнительно закрытом помещении, а концентрация вируса велика.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Политика
В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны
Парламент Эстонии принял заявление "Об исторической памяти и фальсификации истории", которое осуждает позицию России по истории Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Авто
Renault покажет новый электрокар в Женеве
Как сообщает издание speedme.ru ссылаясь на пресс-службу марки, всего на выставке Renault покажет восемь электрифицированных моделей, в том числе новый Twingo Z.E. Кроме того ожидается презентация инновационной эксклюзивной гибридной и подзаряжаемой гибридной силовых установок E-TECH для трех моделей: Clio, Captur и Mégane Estate.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Анкары начать операцию в Идлибе
Анкара не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать там военную операцию.
Футбол
Олег Шатов выйдет на рынок свободных агентов
Глава представляющей интересы футболиста компании ProSportsManagement Герман Ткаченко заявил, что летом игрок станет свободным агентом.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal
Герцоги Сассекские, теперь отделившиеся от королевской семьи, скорее всего, перестанут использовать приставку Royal в соцсетях и названии своей благотворительной организации.
Происшествия
Ещё одну беглянку из Боткина суд постановил вернуть в карантин
Суд 19 февраля постановил в принудительном порядке отправить на лечение в карантин Анну Рыбакову, ранее самовольно покинувшую бокс Клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Общество
Якубович проинформировал о размере своей пенсии и задал вопрос властям
Якубовичем было сказано, что у него имеются вопросы к государству, так как он не может выяснить, куда исчезли те отчисления от его зарплаты, которые он делал на протяжении почти шестидесяти лет.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Общество
Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Общество
В Петербурге планируют ввести усиленные меры безопасности к Евро-2020
ФСБ России опубликовала проект президентского указа об усилении мер безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области на время чемпионата Европы по футболу 2020 года, с 3 июня по 13 июля.
Политика
Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Политика
Пекин прокомментировал ограничение на въезд китайцев в Россию
Ограничения на въезд китайцев в Россию из-за коронавируса обусловлены национальными интересами, заявили в МИД КНР.
Кино
В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»
Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
Экономика
«Победа» получила 4,9 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») по итогам прошлого года получила 4,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.
Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.