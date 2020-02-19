Армия и оружие
Газета.RuВ Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
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Общество
«Они над нами глумятся»: ЛНР отправила 58 тонн мелочи Украине
Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко рассказал, что представители Республики рассчитываются за воду украинскими копейками и в последний раз украинская компания получила от ЛНР 58 тонн мелочи.
Общество
Голикова объяснила запрет на въезд в Россию для граждан Китая
Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию вызвано большим числом въезжающих и последующей нагрузкой на медработников, которые обеспечивают им карантин.
Общество
Мосгортранс ответил на сообщения о вызове полиции при виде китайцев
В Мосгортрансе назвали фейком сообщения о том, что сотрудники предприятия должны вызывать полицию в случае появления китайцев в общественном транспорте Москвы.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Культура
Константин Богомолов завершил съемки сериала про «ангарского маньяка»
Режиссер Константин Богомолов завершил съемки детективного сериала "Хороший человек", сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Происшествия
В Америке застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke
В Лос-Анджелесе убит 20-летний рэпер Pop Smoke (настоящее имя Башар Джексон). Трагический инцидент произошел в доме исполнителя.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Шоу-бизнес
Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев
Сегодня, 19 февраля, стало известно, что вести ток-шоу "На самом деле" вместо Дмитрия Шепелева могут предложить Тимуру Еремееву.
Армия и оружие
Россия получит десятки Су-34 с УКР
Политика
FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег
Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.
Общество
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к еще одному почтовому сервису
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ФСБ, с конца января служба ограничила доступ к пяти зарубежным почтовым сервисам, с которых поступали сообщения об угрозах взрывов в российских городах.
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal
Герцоги Сассекские, теперь отделившиеся от королевской семьи, скорее всего, перестанут использовать приставку Royal в соцсетях и названии своей благотворительной организации.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Финская армия поселит мужчин и женщин в одну казарму
Призванные в финскую армию юноши и девушки начнут жить в одной казарме. Раздельными останутся туалеты и душевые кабины.
Политика
На Зеленского накричали в Борисполе и назвали предателем
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Футбол
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны
19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Общество
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Здоровье
Диетологи назвали наиболее эффективные способы похудения
Экономика
Акции «Энел Россия» упали почти на 9% после публикации стратегии
Акции электроэнергетической компании «Энел Россия» упали на 8,8%, до ₽1,03 по состоянию на 16:00 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.