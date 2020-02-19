Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
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В Кремле прокомментировали возможную военную операцию Турции в Идлибе

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Песков назвал худшим сценарием в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии

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Эрдоган ответил на слова из Кремля о худшем сценарии в Сирии

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Кремль назвал худшим сценарием возможную операцию Турции в Сирии

РБК05:05

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Газета.Ru06:00

Песков отреагировал на слова Эрдогана о военной операции в Идлибе

РЕН ТВ04:45
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
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«Они над нами глумятся»: ЛНР отправила 58 тонн мелочи Украине

Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко рассказал, что представители Республики рассчитываются за воду украинскими копейками и в последний раз украинская компания получила от ЛНР 58 тонн мелочи.
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Голикова объяснила запрет на въезд в Россию для граждан Китая

Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию вызвано большим числом въезжающих и последующей нагрузкой на медработников, которые обеспечивают им карантин.
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Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
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Мосгортранс ответил на сообщения о вызове полиции при виде китайцев

В Мосгортрансе назвали фейком сообщения о том, что сотрудники предприятия должны вызывать полицию в случае появления китайцев в общественном транспорте Москвы.
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АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct

Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
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Режиссер Константин Богомолов завершил съемки детективного сериала "Хороший человек", сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.
РИА Новости 06:50
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Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
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В Лос-Анджелесе убит 20-летний рэпер Pop Smoke (настоящее имя Башар Джексон). Трагический инцидент произошел в доме исполнителя.
Вести.Ru 10:43
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Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
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Шоу-бизнес

Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что вести ток-шоу "На самом деле" вместо Дмитрия Шепелева могут предложить Тимуру Еремееву.
Ревизор.ру 09:00
Армия и оружие

Россия получит десятки Су-34 с УКР

Lenta.ru 09:58
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FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег

Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.
РИА Новости 05:06
Общество

Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
RT на русском вчера в 05:21
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Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к еще одному почтовому сервису

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ФСБ, с конца января служба ограничила доступ к пяти зарубежным почтовым сервисам, с которых поступали сообщения об угрозах взрывов в российских городах.
Российская газета 10:32
Происшествия

Суд допросит сотрудников «Лефортово» по иску полковника Захарченко

BFM.ru 03:40
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ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
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Герцоги Сассекские, теперь отделившиеся от королевской семьи, скорее всего, перестанут использовать приставку Royal в соцсетях и названии своей благотворительной организации.
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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Общество

Финская армия поселит мужчин и женщин в одну казарму

Призванные в финскую армию юноши и девушки начнут жить в одной казарме. Раздельными останутся туалеты и душевые кабины.
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Политика

На Зеленского накричали в Борисполе и назвали предателем

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Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
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Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
РИА Новости 09:57
Футбол

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:09
Общество

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
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Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
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Диетологи назвали наиболее эффективные способы похудения

РЕН ТВ вчера в 07:20
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Акции «Энел Россия» упали почти на 9% после публикации стратегии

Акции электроэнергетической компании «Энел Россия» упали на 8,8%, до ₽1,03 по состоянию на 16:00 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 08:18
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