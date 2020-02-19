Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
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В Кремле прокомментировали возможную военную операцию Турции в Идлибе

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В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Газета.Ru06:00

Эрдоган ответил на слова из Кремля о худшем сценарии в Сирии

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Ограничения на въезд китайцев в Россию из-за коронавируса обусловлены национальными интересами, заявили в МИД КНР.
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