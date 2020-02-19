Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

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