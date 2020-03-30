Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru". При этом он уточнил, что экономические последствия не имеют первостепенного приоритета.
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В Кремле назвали главной задачей ограждение людей от эпидемии

RT на русском08:29

Песков: экономический ущерб от режима самоизоляции просчитан, но это сейчас вторично

ТАСС07:33

Песков назвал здоровье людей приоритетом при введении мер против COVID

РИА Новости07:44

Песков счел подсчеты ущерба от самоизоляции вторичными по сравнению со здоровьем людей

Интерфакс07:39

В Кремле просчитали экономические потери от режима изоляции

Известия07:54

Кремль счел вторичным экономический ущерб из-за карантина

РБК07:30

В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции

Газета.Ru07:30
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля

В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 11:00
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Происшествия

В больнице в Коммунарке скончались двое пациентов с коронавирусом

Двое пожилых пациентов с диагнозом "коронавирус" скончались в понедельник в больнице в Коммунарке. Причину смерти устанавливают врачи.
Московский Комсомолец 10:27
Происшествия

В Петербурге начальник оперативного отдела СИЗО попался на взятках

В Санкт-Петербурге начальник оперативного отдела СИЗО попался на взятках от заключенных, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
АиФ Санкт-Петербург 06:50
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 10:15
Общество

Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса

Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 10:28
Общество

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции.
Рязань.Лайф 07:39
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Происшествия

В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

РИА Новости 10:09
Музыка

Элтон Джон провел онлайн-концерт в поддержку борьбы с коронавирусом

Телеканал Fox News и вещательная компания iHeartRadio организовали благотворительный концерт в рамках борьбы с коронавирусом.
Вечерняя Москва 08:01
Общество

Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Все разъяснения и порядок введения режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:36
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Авто

Компания BMW сохранит цены на автомобили в России

Приблизительное повышение стоимости на производимые со следующего месяца транспортные средства корпорации составит примерно 5%. По словам представителей BMW, цены на старые машины останутся неизменными по причине непростой экономической ситуации и непостоянного курса рубля.
Дни24 04:24
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Хоккей

Каспарайтис: мог бы поймать Путина на силовой приём. Я к нему не приближён

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, почему не играл в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.
Чемпионат 09:43
Общество

Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Уэльский Чарльз вылечился от коронавируса нового типа, передает BBC со ссылкой на представителя монаршей семьи.
Ведомости 10:24
Здоровье

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Энергетика

Швейцарский эксперт предсказал время восстановления спроса на нефть

Спрос на нефть в мире может начать восстанавливаться уже в конце апреля, когда часть ограничений в связи с коронавирусом будет отменена, хотя нельзя исключать и более пессимистичного сценария, заявил РИА Новости главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер.
РИА Новости 06:32
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Экономика

Болгария отложит переход на евро из-за коронавируса

Болгария из-за коронавируса отложила срок подачи заявления на присоединение к банковскому союзу и валютному механизму ERM II, более известному как "зал ожидания" еврозоны, на 2021 год, заявил телеканалу "Нова ТВ" управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев.
Интерфакс 08:42
Общество

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости вчера в 20:42
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям удалось выиграть время в борьбе с новым типом коронавируса и сдержать его взрывное распространение.
ПолитРоссия 09:30
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Здоровье

Почему в Италии началась пандемия? Версия журналиста, заразившегося коронавирусом

Журналист Георгий Кудинов, заразившийся коронавирусом в Италии, выразил свое мнение о причинах пандемии в стране.
Спорт-Экспресс 10:30
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Политика

The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина

В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.
Forbes 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
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