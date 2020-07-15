Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 июля. «Эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, мы не будем туда вмешиваться», — сообщил он.

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