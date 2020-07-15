Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 июля. «Эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, мы не будем туда вмешиваться», — сообщил он.
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с чего всё началось

Песков назвал ситуацию в Белоруссии внутренним делом этой страны

Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС05:25

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Песков назвал выборы Белоруссии внутренним делом республики

РБК05:40

В Кремле оценили ситуацию с выборами в Белоруссии

RT на русском05:36

Песков назвал ситуацию в Белоруссии внутренним делом этой страны

ТАСС05:25

В Кремле назвали президентские выборы суверенным делом Белоруссии

РИА Новости05:30

В Кремле пообещали не вмешиваться в выборы в Белоруссии

Lenta.ru05:27

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

Известия05:35

В Кремле прокомментировали протестные акции в Белоруссии

Газета.Ru05:24
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Известия вчера в 20:35
24
Экономика

Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 12 июля в 06:57
1,6K
Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Общество

3 млн россиян работают за пределами региона проживания

По данным Росстата, в 2019 году около 3 млн (больше 4%) работающих россиян были заняты не в регионах своего проживания, сообщает РБК.
Солидарность 04:21
7
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
29
Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

Lenta.ru вчера в 20:58
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Игры

Devolver Digital показала новый геймплейный трейлер Serious Sam 4

Devolver Digital опубликовала второй геймплейный трейлер Serious Sam 4. Выход игры намечен на август 2020 года.
Cyber.sports.ru 03:50
4
Политика

Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состояться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
РИА Новости 06:38
Общество

Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 04:04
Происшествия

В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске

РИА Новости 04:44
18
Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
46
Политика

Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
2
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
21
Общество

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
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Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

На заводе "Автотор" в Калининграде стартовал серийный выпуск нового седана бизнес-класса Kia K5, который сменит Kia Optima на российском рынке.
Новые автомобили 05:10
9
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
35
Футбол

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

Российская газета 06:39
Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Российская газета 06:16
11
Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
359
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
101
Кино

Горький fest превратит стадион «Нижний Новгород» в летний кинозал

Кинопоказы IV фестиваля нового российского кино Горький fest стартуют на стадионе «Нижний Новгород» с 19 июля.
Newsroom24 06:42
1
Общество

Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет

Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
Российская газета 04:34
6
Армия и оружие

Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22

Актуальные Новости 03:08
6
Общество

Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
24
Общество

В Москве зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости COVID-19

В столичном регионе отмечены за последние сутки самые низкие темпы прироста COVID-19.
Российская газета 06:42
2
Общество

«Аэрофлот» намерен сделать «Победу» крупнейшей авиакомпанией России

О новой стратегии, рассчитанной до 2028 года, рассказал гендиректор Виталий Савельев на встрече с Михаилом Мишустиным Стратегию назвали "30 / 30", согласно ей, ставка будет сделана на "Победу".
Piter.tv вчера в 10:54
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Авто

Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz

Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
Коммерсантъ вчера в 23:00
3
Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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