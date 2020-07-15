Политика
ИзвестияВ Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны
Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 июля. «Эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, мы не будем туда вмешиваться», — сообщил он.
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с чего всё началось
Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС05:25
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Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
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Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
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Авто
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На заводе "Автотор" в Калининграде стартовал серийный выпуск нового седана бизнес-класса Kia K5, который сменит Kia Optima на российском рынке.
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CT news вчера в 10:45
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
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Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
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RT на русском 06:02
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
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Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
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Москва 24 04:02
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В Москве зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости COVID-19
В столичном регионе отмечены за последние сутки самые низкие темпы прироста COVID-19.
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Общество
«Аэрофлот» намерен сделать «Победу» крупнейшей авиакомпанией России
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Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
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Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
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