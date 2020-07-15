Политика

ИнфоросВ Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Песков назвал ситуацию в Белоруссии внутренним делом этой страны

Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС05:25

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Песков назвал выборы Белоруссии внутренним делом республики

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В Кремле оценили ситуацию с выборами в Белоруссии

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В Кремле пообещали не вмешиваться в выборы в Белоруссии

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В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

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В Кремле прокомментировали протестные акции в Белоруссии

Газета.Ru05:24
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Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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Происшествия

Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя

Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Происшествия

В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Питерском районе Саратовской области из-за последствий урагана, обрушившегося во вторник, сообщила районная администрация.
РИА Новости 06:00
2
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Политика

Авиавласти РФ готовят данные о запуске международного авиасообщения

Авиавласти РФ в ближайшие дни представят информацию о возобновлении международного сообщения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 07:48
Политика

В Бундестаге ответили на обвинения Германии в предательстве ЕС

Ранее американская газета The Wall Street Journal обвинила Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
Взгляд.ру 06:58
Общество

В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
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Наука

Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки

Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
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Наука

Объём CO2 в земной атмосфере приближается к уровню 15 млн лет назад

Live24 вчера в 01:36
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Футбол

Рэшфорду будет присуждена докторская степень

Форвард МЮ Маркус Рэшфорд станет почетным доктором Манчестерского университета за заслуги на футбольном поле и за его пределами.22-летний англичанин станет самым молодым обладателем данной награды.
Soccer.ru 08:32
Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Армия и оружие

На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты

Отмечается, что речь идет о винтокрылых машинах, которые эксплуатируются военными 102-й базы ВС РФ.
ГЛАС.RU 07:41
6
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб

Московский Комсомолец 08:25
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Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
58
Общество

Норвегия помогла России ликвидировать разлив топлива в Норильске

Норвежские специалисты помогли ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске, заявил посол Норвегии в России Руне Ресаланд.
Взгляд.ру 07:15
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Технологии

Acronis объявил о покупке разработчика решений против утечки данных

Основанная Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым международная компания Acronis объявила о приобретении DeviceLock — разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру.
РБК 08:08
Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Игры

Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков

На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Космос

Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу перенесли из-за плохой погоды

Аргументы и Факты вчера в 04:20
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Общество

В Госдуму внесли поправки, меняющие правила изъятия детей у родителей

На рассмотрение Госдумы внесён пакет поправок в семейное законодательство, согласно которым изымать детей из семьи можно только по решению суда.
Версия-Саратов вчера в 12:24
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Общество

Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе

Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM 07:45
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Политика

ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

Газета.Ru вчера в 11:08
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Футбол

В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Происшествия

Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попалась полиции

Lenta.ru 07:22
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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