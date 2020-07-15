Политика
ИнфоросВ Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны
По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС05:25
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Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Происшествия
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия
В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Питерском районе Саратовской области из-за последствий урагана, обрушившегося во вторник, сообщила районная администрация.
РИА Новости 06:00
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Политика
Авиавласти РФ готовят данные о запуске международного авиасообщения
Авиавласти РФ в ближайшие дни представят информацию о возобновлении международного сообщения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 07:48
Политика
В Бундестаге ответили на обвинения Германии в предательстве ЕС
Ранее американская газета The Wall Street Journal обвинила Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
Взгляд.ру 06:58
Общество
В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
Наука
Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки
Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
Наука
Объём CO2 в земной атмосфере приближается к уровню 15 млн лет назад
Live24 вчера в 01:36
Футбол
Рэшфорду будет присуждена докторская степень
Форвард МЮ Маркус Рэшфорд станет почетным доктором Манчестерского университета за заслуги на футбольном поле и за его пределами.22-летний англичанин станет самым молодым обладателем данной награды.
Soccer.ru 08:32
Армия и оружие
На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты
Отмечается, что речь идет о винтокрылых машинах, которые эксплуатируются военными 102-й базы ВС РФ.
ГЛАС.RU 07:41
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб
Московский Комсомолец 08:25
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Общество
Норвегия помогла России ликвидировать разлив топлива в Норильске
Норвежские специалисты помогли ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске, заявил посол Норвегии в России Руне Ресаланд.
Взгляд.ру 07:15
Технологии
Acronis объявил о покупке разработчика решений против утечки данных
Основанная Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым международная компания Acronis объявила о приобретении DeviceLock — разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру.
РБК 08:08
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Игры
Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков
На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Космос
Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу перенесли из-за плохой погоды
Аргументы и Факты вчера в 04:20
Общество
В Госдуму внесли поправки, меняющие правила изъятия детей у родителей
На рассмотрение Госдумы внесён пакет поправок в семейное законодательство, согласно которым изымать детей из семьи можно только по решению суда.
Версия-Саратов вчера в 12:24
Общество
Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе
Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM 07:45
Политика
ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты
Газета.Ru вчера в 11:08
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36