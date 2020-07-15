Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики, передает ТАСС.

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