Политика
ИнфоросВ Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны
По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС05:25
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