Политика
КоммерсантъКремль одобрил запрет курения на балконах
Кремль позитивно относится к решениям, помогающим спасать человеческие жизни. Об этом, комментируя запрет правительства курить на балконах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить721
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
Футбол
The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ
На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Общество
Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.
Взгляд.ру 03:41
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
В ходе обыска дома у китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота
Китайские полицейские обнаружили 13 тонн золота в особняке местного чиновника Чжан Ци.
Профиль 25 сентября в 12:05
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Педерсен намерен посетить Москву
Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудит с замглавы МИД России Сергеем Вершининым свой визит в Москву.
RT на русском 11:54
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Шоу-бизнес
Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни
Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.
Телепрограмма вчера в 07:44
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Автоспорт
Квят: вероятно, проблема была с топливной системой
Вероятно, проблема была с топливной системой.
Чемпионат 11:40
Хоккей
Макаров перешел в рижское «Динамо»
Ранее 26-летний россиянин выступал за Куньлунь, Нефтехимик и Автомобилист.
Советский спорт 12:46
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Фигурное катание
Загитова примет участие в шоу Навки «Спящая красавица»
Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки в конце декабря, сообщил продюсер Евгений Вольтов.
РБК вчера в 22:30
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Происшествия
Генерал полиции поменял службу на пенсию
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в пятницу на оперативном совещании с руководителями подразделений главка и территориальных органов генерал-майор полиции 55-летний Юрий Алтынов объявил личному составу о своем уходе.
Коммерсантъ 11:28
Игры
Rockstar не работает над сюжетными дополнениями для Red Dead Redemption 2
Каждое крупное обновление «Онлайна» для студии не отличается от сюжетных дополнений, поскольку они добавляют множество свежего контента в огромный мир виртуальных прерий.
Игромания.ру 11:57
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Политика
Глава СНБО Украины написал заявление об отставке
Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Lenta.ru 06:39
Здоровье
Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания
Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 24 сентября в 15:30
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Футбол
Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
RT на русском 11:16
Общество
В Петербурге новорожденную девочку назвали Россия
В Петербурге на свет появилась малышка с необычным и патриотическим именем – Россия Михайловна Русских.
Ivbg.ru 08:16