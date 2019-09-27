Политика

КоммерсантъКоммерсантъКремль одобрил запрет курения на балконах

Кремль позитивно относится к решениям, помогающим спасать человеческие жизни. Об этом, комментируя запрет правительства курить на балконах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль одобрил запрет курения на балконах

Коммерсантъ07:13

В Кремле позитивно оценили запрет курить на балконах

ТАСС05:43

Кремль назвал цель введения запрета на курение на балконах

РБК06:36

Кремль поддержал запрет курения на балконах

Ведомости06:03

В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

RT на русском05:51

В Кремле поддержали запрет курения на балконах

Дождь06:37

В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

РИА Новости05:33
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Футбол

The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ

На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Общество

Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах

Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.
Взгляд.ру 03:41
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

В ходе обыска дома у китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота

Китайские полицейские обнаружили 13 тонн золота в особняке местного чиновника Чжан Ци.
Профиль 25 сентября в 12:05
Происшествия

Сбежавший следователь нашелся на Кипре

Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве.
Коммерсантъ 09:13
Политика

Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Политика

Байден с семьей избежали допроса украинских следователей

Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия вчера в 15:05
Политика

Педерсен намерен посетить Москву

Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудит с замглавы МИД России Сергеем Вершининым свой визит в Москву.
RT на русском 11:54
Политика

Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой

В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Шоу-бизнес

Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни

Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.
Телепрограмма вчера в 07:44
Политика

Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Автоспорт

Квят: вероятно, проблема была с топливной системой

Вероятно, проблема была с топливной системой.
Чемпионат 11:40
Хоккей

Макаров перешел в рижское «Динамо»

Ранее 26-летний россиянин выступал за Куньлунь, Нефтехимик и Автомобилист.
Советский спорт 12:46
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Фигурное катание

Загитова примет участие в шоу Навки «Спящая красавица»

Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки в конце декабря, сообщил продюсер Евгений Вольтов.
РБК вчера в 22:30
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Происшествия

Генерал полиции поменял службу на пенсию

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в пятницу на оперативном совещании с руководителями подразделений главка и территориальных органов генерал-майор полиции 55-летний Юрий Алтынов объявил личному составу о своем уходе.
Коммерсантъ 11:28
Гаджеты

Huawei представила дешёвые версии флагманов Mate 30 для Китая

Vevby.ru 03:38
Игры

Rockstar не работает над сюжетными дополнениями для Red Dead Redemption 2

Каждое крупное обновление «Онлайна» для студии не отличается от сюжетных дополнений, поскольку они добавляют множество свежего контента в огромный мир виртуальных прерий.
Игромания.ру 11:57
Футбол

Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»

При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Политика

Глава СНБО Украины написал заявление об отставке

Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Lenta.ru 06:39
Здоровье

Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания

Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 24 сентября в 15:30
Здоровье

Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях

В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Происшествия

Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии

Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Футбол

Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича

RT на русском 11:16
Общество

В Петербурге новорожденную девочку назвали Россия

В Петербурге на свет появилась малышка с необычным и патриотическим именем – Россия Михайловна Русских.
Ivbg.ru 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
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