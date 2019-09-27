Политика
REGNUMВ Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Об этом заявил 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет курения на балконах многоквартирных домов.
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Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Общество
Жест «ок» признали экстремистским в США
Жест «ок» (сведенные в кольцо большой и указательный пальцы) признали экстремистским в США.
Известия 09:33
Спорт
Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.
RT на русском вчера в 03:44
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Политика
Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 10:11
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
ТАСС 05:11
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Происшествия
Восемь человек пострадали при землетрясении в Стамбуле
В результате произошедшего в Стамбуле землетрясения магнитудой 5,9 восемь человек получили ранения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:45
Технологии
Huawei начнет производство базовых станций для 5G
По плану, для начала, в месяц будет собираться 5000 базовых станций (БС), за этот год наберется 600 000 единиц включая те, в которых есть американские компоненты.
IT-World 06:38
Экономика
Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам
Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.
Ведомости 03:12
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 09:03
Авто
Suzuki выпустит дешевый паркетник
Компания Maruti Suzuki рассекретила свою очередную новинку. Ей стал компактный кроссовер S-Presso.
АвтоВзгляд вчера в 08:45
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
Байден и его сын избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не проводили допрос бывшего вице-президента США и его сына Хантера по делу о деятельности нефтегазовой компании Burisma Group.
Lenta.ru 09:41
Хоккей
Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», российский вратарь Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо».
Чемпионат 06:20
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Политика
Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
РИА Новости 06:30
Кино
От России на «Оскар» выдвинули «Дылду»
Российский оскаровский комитет выбрал картину, которая будет выдвинута на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм» (бывшая номинация «Лучший фильм на иностранном языке») — это «Дылда» Кантемира Балагова, в мае завоевавшая приз ФИПРЕССИ и награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Кinomania 24 сентября в 17:58
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Теннис
Барти рассказала о причинах поражения в матче с Соболенко в Ухане
В финале соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия, 5) — Элисон Риске (США).
Чемпионат 08:12
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43