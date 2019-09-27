В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Об этом заявил 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет курения на балконах многоквартирных домов.

В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Экономика Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Политика Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Энергетика «Газпром нефть» исследует превращение газа в алмазы Научно-технический центр "Газпром нефти" заказал исследование процесса превращения газа в твердый продукт, а именно в синтетические алмазы.

Политика Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

Политика Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.

Политика Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Политика США расширили санкции против России США ввели санкции против трех граждан России, которые работают в компании «Совфрахт», за поставки авиатоплива в Сирию российским военным.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Армия и оружие Как США могут перехватить ракеты «Циркон» Российская гиперзвуковая крылатая ракета (ГЗРК) "Циркон" сможет летать со скоростью свыше 6000 миль в час, а ее испытания завершатся уже в следующем году, пишет Popular Mechanics.

Происшествия На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик во время игры в мяч оступился и упал на правую руку, в результате чего получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков.

Авто ЛиАЗ начнет производство новых автобусов Благодаря выпуску новых автобусов ЛиАЗ начнет работать в две смены. А это значит, что появятся новые рабочие места.

Политика На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".

Происшествия Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.

Политика В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Авто Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.

Кино Уилл Смит представил фильм «Гемини» Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.