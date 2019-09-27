Политика
REGNUMВ Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Об этом заявил 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет курения на балконах многоквартирных домов.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Энергетика
«Газпром нефть» исследует превращение газа в алмазы
Научно-технический центр "Газпром нефти" заказал исследование процесса превращения газа в твердый продукт, а именно в синтетические алмазы.
Фонтанка.Ру 09:32
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Футбол
Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
RT на русском 11:16
Политика
Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО
В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском 25 сентября в 16:03
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом».
REGNUM 08:31
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Политика
США расширили санкции против России
США ввели санкции против трех граждан России, которые работают в компании «Совфрахт», за поставки авиатоплива в Сирию российским военным.
Lenta.ru вчера в 11:30
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Армия и оружие
Как США могут перехватить ракеты «Циркон»
Российская гиперзвуковая крылатая ракета (ГЗРК) "Циркон" сможет летать со скоростью свыше 6000 миль в час, а ее испытания завершатся уже в следующем году, пишет Popular Mechanics.
Газета.Ru 11:21
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск 25 сентября в 03:07
Происшествия
На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома
По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик во время игры в мяч оступился и упал на правую руку, в результате чего получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков.
Российская газета 07:31
Авто
ЛиАЗ начнет производство новых автобусов
Благодаря выпуску новых автобусов ЛиАЗ начнет работать в две смены. А это значит, что появятся новые рабочие места.
Политика Сегодня вчера в 14:20
Политика
На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия вчера в 08:16
Футбол
Зидан: «Атлетико» считают народной командой? В «Реале» люди тоже много работают
Чемпионат 09:58
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Гаджеты
Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K
Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
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