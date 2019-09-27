Политика
REGNUMВ Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Об этом заявил 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет курения на балконах многоквартирных домов.
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Футбол
Слуцкий удивлен количеством искусственных газонов в Голландии
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире FOX Sports рассказал, чем был удивлен больше всего в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс 24 сентября в 19:33
Политика
Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:20
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил еще более дешевую комплектацию
Компания «GM-АВТОВАЗ» объявила о выходе на рынок внедорожника Chevrolet Niva в новой комплектации SL, что расшифровывается как «Суперлайт».
АвтоВзгляд 06:24
Происшествия
В Петербурге открылся мемориал погибшим в Баренцевом море морякам
Первая памятная мемориальная доска в честь 14 погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников открылась и была освящена в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Известия 15:05
Авто
Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд
Шведский гиперкар Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд по разгону до 400 км/ч с последующей полной остановкой.
Известия 09:28
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Здоровье
Минздрав: россияне стали жить почти на 8 лет дольше
Телеканал 360° 23 сентября в 17:37
Космос
В Челябинске рассказали о космическом проекте по созданию многоразовой ракеты-носителя
Напомним, что на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой региона Алексеем Текслером челябинские ученые рассказали о перспективах открытия Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), создаваемого в рамках межвузовской кооперации под эгидой УрО РАН по инициативе полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.
Южноуральская панорама 24 сентября в 07:03
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости вчера в 03:35
Политика
Глава Минобороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что легионеры ваффен-СС являются гордостью латышского народа и государства.
RT на русском 16:03
Политика
Санкции США не помешали вице-президенту Венесуэлы попасть на ГА ООН
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генассамблее ООН, хотя в ее отношении действуют санкции США, сообщил источник в организации.
Взгляд.ру 11:22
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
РБК 08:06
Единоборства
Магомед Исмаилов победил Артема Фролова
Спорт-Экспресс 14:50
Армия и оружие
Лавров призвал ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны
Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны.
Rambler News Service 15:40
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Происшествия
Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Шоу-бизнес
Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой
На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru вчера в 08:01
Наука
Найдены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет
МедиаПоток 13:46
Армия и оружие
Атаки на международное право приобретают опасные масштабы — Лавров
США создают крупные угрозы на международном уровне из-за пренебрежения международным правом.
REGNUM 15:37
Экономика
Медведев поручил пересмотреть состав потребительской корзины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины, сообщается на официальном сайте правительства.
Солидарность 05:28
Общество
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
Коммерсантъ 12:24
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Кино
Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»
Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
Kinonews.ru 17:31
Политика
Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.
RT на русском 09:39
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Обнаружение мавзолея, как отмечают ученые, позволит подробнее изучить погребальные ритуалы эпохи викингов, которые, как оказалось, являются гораздо более разнообразными, чем это представлялось ранее.
Planet Today 15:50