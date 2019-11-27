Политика
Актуальные НовостиВ Кремле не исключают отдельной встречи Путина с Зеленским в Париже
В Париже 9 декабря этого года лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят войну в Донбассе. В Кремле не исключают отдельной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в этот день. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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с чего всё началось
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Интерфакс08:06
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:51, Ашберн
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