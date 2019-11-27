Политика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ Кремле не исключают отдельной встречи Путина с Зеленским в Париже

В Париже 9 декабря этого года лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят войну в Донбассе. В Кремле не исключают отдельной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в этот день. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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с чего всё началось

Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Интерфакс08:06

Подробнее о событии

Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже

РИА Новости11:58

В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским

РБК09:29

В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

RT на русском08:15

Кремль: проект документа по итогам саммита «нормандской четверки» согласован

Ведомости08:31

Ушаков заявил, что Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу 9 декабря в Париже

ТАСС08:30

Ушаков допустил двустороннюю встречу Путина и Зеленского на саммите в Париже

Известия10:04

Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Интерфакс08:06
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:51, Ашберн

Путин и Зеленский найдут «окошко» для личной встречи в Париже

Вести.UZ14:40
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:51, Ашберн
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