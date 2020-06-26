Политика
ПрофильПесков допустил еще одно обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин снова обратится к россиянам. По его словам, это может произойти перед голосованием по поправкам к Конституции, 26 июня сообщает РИА Новости.
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Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Футбол
ЦСКА возобновляет экскурсии по ВЭБ Арене
В ЦСКА рассказали о том, что у же в ближайшие дни возобновятся экскурсии по ВЭБ Арене.
Bobsoccer 08:44
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Интернет
YouTube тестирует съемку 15-секундных видео через приложение
Коммерсантъ 06:06
Игры
CD Projekt RED показала трейлер экшена Cyberpunk 2077
Inc-news.ru вчера в 12:22
Общество
Ксения Собчак отправилась в монастырь к отцу Сергию
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Ксения Собчак намерена снять фильм об отце Сергие — об этом сообщал православный активист Сергей Алиев, считающий себя духовным чадом схимонаха.
URA.Ru 01:45
Общество
В Европу пришла вторая волна коронавируса
Клюге подчеркнул, если правительства в срочном порядке не примут меры по сдерживанию роста инфицированных, можно будет говорить о том, что в Европе началась вторая волна коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
Капитал страны вчера в 13:59
Футбол
Смолов и игроки «Сельты» сделали победное фото в раздевалке
Нева Спорт вчера в 02:42
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Транспорт
Названа дата открытия грузового сообщения по Крымскому мосту
Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня текущего года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".
Газета.Ru 09:14
Политика
Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросила у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru 09:10
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Политика
Кремль запланировал еще одно обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин может снова выступить с обращением к нации.
Труд 02:58
Общество
В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей
Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Энергетика
Российская нефть стала рекордно дороже Brent
Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent.
Lenta.ru 09:16
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Единоборства
В UFC назвали Нурмагомедова долгожданным чемпионом из России
RT на русском 07:31
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Популярный российский телеведущий Константин Ивлев официально оформил развод со своей женой после 23 лет совместной жизни.
Ореанда-Новости 06:00
Экономика
ЦБ РФ разрешил банкам еще три месяца принимать просроченные паспорта
Банк России продлил еще на три месяца - до 30 сентября - разрешение банкам обслуживать клиентов по просроченным паспортам.
Российская газета 07:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33