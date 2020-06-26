Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин снова обратится к россиянам. По его словам, это может произойти перед голосованием по поправкам к Конституции, 26 июня сообщает РИА Новости.

Песков допустил еще одно обращение Путина к россиянам

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