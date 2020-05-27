МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. День проведения парады Победы могут сделать выходным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да", — заявил он журналистам.

с чего всё началось

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 1,1K

Общество Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных. 2

Футбол У второго футболиста «Рубина» выявили коронавирус Как сообщается на официальном сайте казанского клуба все футболисты клуба, включая вернувшихся легионеров, прошли тест на COVID-19.Отмечается, положительный результат на коронавирус сдал защитник Николай Поярков. 2

Экономика Goldman Sachs назвал 8 причин не инвестировать в биткоин Биткоин и криптовалюты в целом не относятся к классу активов, заявили в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs.

Общество В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. 782

Общество Кадыров опроверг слухи о своей болезни Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров. 20

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 629

Энергетика Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета). 19

Политика Дания назвала условия остановки «Северного потока-2» "Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости. 1,4K

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 441

Финансы Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. 621

Происшествия Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу. 2

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ На 6 и 7 число назначен экзамен по русскому языку, 10 июля состоится испытание по профильной математике, 13 — по истории и физике, 16 — по обществознанию и химии, 20 июля выпускники сдадут биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 9

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Экономика В Калининградской области остановлен оборот мебельных предприятий В результате оборот мебельных предприятий практически остановлен. Косвенно отрасль очень сильно пострадала.

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 368

Киберспорт Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo 4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.

Общество Bloomberg: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт в начале июня Компания Sony проведёт презентацию проектов для игровой консоли PlayStation 5 (PS5) в начале июня.

Энергетика Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. 4

Политика Путин предложил направить московских медиков в регионы Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости". 110

Игры Меньше мистики и больше интересных заданий: свежие детали Assassin’s Creed Valhalla Разработчики проделывают большую работу над дополнительными заданиями, некоторые из которых создаются по пятиактовой структуре Шекспира — они запустят длинную сюжетную ветку из нескольких частей, которые помогут игроку лучше узнать мир и персонажей. 1

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 575

Общество «Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей. 14