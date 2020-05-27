Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
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В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. День проведения парады Победы могут сделать выходным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да", — заявил он журналистам.
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