Политика
RT на русскомВ Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Читать в источнике
Оценить955
с чего всё началось
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. День проведения парады Победы могут сделать выходным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да", — заявил он журналистам.РИА Новости07:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Киберспорт
24 июня пройдёт большой стрим по «Мстителям» с показом геймплея
Square Enix объявила, что 24 июня пройдёт первый выпуск передачи «Военный стол» — это прямой эфир по «Мстителям», в рамках которого разработчики намерены представить много свежего геймплея.
Игромания.ру 12:24
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах
Источники агентства отметили, что в марте перелетов на бизнес-джетах между европейскими странами и Россией было больше (порядка 250), но тогда туристы в основном возвращались на родину, где только начали выявлять первые случаи заражения коронавирусом, которые оказались завозными.
Lenta.ru 13:20
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
В США F-35 едва не утонул в море сразу после взлета с авианосца
В США F-35C едва не упал в воду после того, как стартовал вверх с авианосца. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.
Актуальные Новости 12:36
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Авто
Появились первые фото обновленной Lada Largus FL
Снимки прототипа Lada Largus FL опубликовал тольяттинский портал TuningStock.ru.
Тарантас Ньюс 03:14
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов заявил, что карантин превратил артистов в «дармоедов»
Михаил Ефремов напомнил, что на время карантина закрыли все театры, поэтому актеры остались без спектаклей, а также у многих были перенесены съемки фильмов.
Дни24 11:16
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Политика
Украинский посол пожаловался на «пощечину» от Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал призывы немецких политиков снять санкции с России.
РИА Новости 04:51
Общество
Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости».
Коммерсантъ 12:27
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель
На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле опустилась на 5% — ниже $34,4 за баррель.
REGNUM 10:57
Общество
Ростовский губернатор пригрозил закрыть муниципалитеты на карантин
Никто не выезжает из этой территории, никто не въезжает на эту территорию.
REGNUM 08:56
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 11:49
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
Общество
В Ростовской области SARS-CoV-2 выявили в реабилитационном центре
Ростов-на-Дону, 27 мая 2020, 14:06 — REGNUM В Ростовской области коронавирусная инфекция выявлена в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
REGNUM 07:06
Общество
В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса
«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
Шоу-бизнес
Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах
Недавно некоторые издания начали сообщать, что Полина Гагарина готовится к разводу с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Bimru.ru 11:16
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета 08:33
Футбол
«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»
Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» оценил поведение Доменико Тедеско.
Спорт-Экспресс 09:35