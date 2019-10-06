Политика

Expert.ruExpert.ruВ Кремле не исключили встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Юрий Ушаков – помощник российского лидера – предположил, что встреча президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом может пройти на предстоящем саммите АТЭС.
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Юрий Ушаков
Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда.
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