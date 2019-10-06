Политика
Expert.ruВ Кремле не исключили встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС
Юрий Ушаков – помощник российского лидера – предположил, что встреча президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом может пройти на предстоящем саммите АТЭС.
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Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда.
— Юрий Ушаков, российский дипломатРЕН ТВ 07:01
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Песков: конкретики о возможной встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока нет
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
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Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
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В управлении МЧС по Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие часы.
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Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
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Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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