Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда.

Юрий Ушаков – помощник российского лидера – предположил, что встреча президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом может пройти на предстоящем саммите АТЭС.

В Кремле не исключили встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

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