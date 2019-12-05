Политика
РИА НовостиВ Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
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Мы также вместе с вами узнали об этом из сообщения СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным. Будет понедельник, будет встреча четверки, будет обсуждение - предметное, профессиональное. И уже по итогам можно будет что-то говорить.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТК Звезда 05:10
с чего всё началось
Эту идею разработала команда президента, передает Espreso.tv со ссылкой на участника встречи Зеленского с активистами, пострадавшими в результате разгона митинга в Киеве во время протестов 2013 года.Вечерняя Москвавчера в 17:55
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