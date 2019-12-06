с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.

В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе

Политика Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.

Общество Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.

Общество Врачи дали рекомендации россиянам по новогоднему застолью По мнению специалистов, идеальной схемы для всех не существует, но есть общие рекомендации, которые помогут начать праздники без вреда для здоровья.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.

Технологии В Android-смартфонах появилась новая уникальная функция В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android Новый режим является частью приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) и доступен на всех смартфонах с Android 9 Pie и Android 10.

Общество В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Происшествия Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Политика В «Слуге народа» сочли возведение стены в Донбассе наихудшим сценарием Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.

Происшествия У зампрокурора Свердловской области идут обыски Накануне вечером, 5 декабря, к заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову с обыском пришли следователи из четвертого следственного управления ГУ СКР.

Наука В Севастополе разрабатывают морской интернет В России разрабатывается цифровая сеть, которая должна связать воедино корабли и суда, береговые базы и другие объекты, то есть послужить своеобразным интернетом для моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение проректора Севастопольского госуниверситета Максима Евстигнеева.