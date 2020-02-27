Политика
РЕН ТВВ Кремле не назвали сроков голосования по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение относительно сроков голосования по поправкам в Конституцию еще не принято. Представитель Кремля отметил, что дата всеобщего голосования также не объявлена.
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Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Финансы
В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы
Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о «позитивном развитии ситуации» в Идлибе для Турции
Ahmed Deeb / Globallookpress Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в сирийской провинции Идлиб, при этом отметив, что ситуация в регионе развивается "в позитивном для Турции ключе".
Космос
Разработаны новые методы поиска жизни на Марсе
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Пассажир избил таксиста, потому что у него не было детского кресла
Пассажир заявил, что тот обязан иметь детское удерживающее устройство, а также должен возместить затраченные по вызову деньги.
Шоу-бизнес
Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию
Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
Общество
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Происшествия
Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе
Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе.
Шоу-бизнес
Поклонская выступила против артистов в политике
Депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией прокомментировала эти новости.
Авто
В Петербурге на автозаводах снизилось производство
«По сравнению с общероссийским объемом производства, который в январе упал на 16%, петербургский автопром начал год достаточно позитивно», — высказал свое мнение генеральный директор профильной организации «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне
Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
Экономика
AB InBev прогнозирует падение прибыли в первом квартале на 10%
Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev прогнозирует 10-процентное снижение прибыли в первом квартале после того, как вспышка коронавируса ударила по продажам пива во время празднования китайского Нового года, что привело к падению акций компании, передает Reuters.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Павлова и Стрельцов стали шестыми в супермиксте на ЧЕ по биатлону
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.