Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение относительно сроков голосования по поправкам в Конституцию еще не принято. Представитель Кремля отметил, что дата всеобщего голосования также не объявлена.

В Кремле не назвали сроков голосования по поправкам в Конституцию

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