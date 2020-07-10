Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил РБК, что отмена «дня тишины», запрет на публикацию экзитполов до закрытия участков и назначение наблюдателей Общественной палатой обсуждаются и в Совфеде.

с чего всё началось

В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед единым днем голосования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведется", - заявил он.

В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед выборами

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