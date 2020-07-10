Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед выборами

В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед единым днем голосования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведется", - заявил он.
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с чего всё началось

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил РБК, что отмена «дня тишины», запрет на публикацию экзитполов до закрытия участков и назначение наблюдателей Общественной палатой обсуждаются и в Совфеде.
РБК01:00

Подробнее о событии

Памфилова прокомментировала возможную отмену дня тишины

ТАСС07:42

В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

РИА Новости06:08

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

РБК01:00

РБК: В Кремле рассматривают возможность распространения норм, действовавших на голосовании по поправкам, на выборы

Эхо Москвы07:08

РБК: в Кремле обсуждают назначение наблюдателей на выборах только через Общественную палату

Дождь02:47

РБК: в России могут отменить «день тишины» перед выборами

URA.Ru02:05

Кремль отрицает обсуждение отмены «дня тишины»

Коммерсантъ06:27
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
Здоровье

Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»

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Общество

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РИА Новости 07:05
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Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Lenta.ru 07:33
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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Evo-rus.com 04:01
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Общество

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Политика

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии

Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
RT на русском 07:11
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Общество

Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа

Пока необходимые документы готовятся, Минтранс должен оценить готовность международных аэропортов с учетом возобновления рейсов и пассажиропотока.
Live24 04:11
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Политика

Кадыров назвал причастных к убийству чеченского блогера в Австрии

Вечерняя Москва вчера в 01:46
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Транспорт

Трассу Москва-Казань планируют продлить до Екатеринбурга

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минминистру транспорта Евгению Дитриху проработать вопрос продления скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» до Екатеринбурга в 2030 году, пишет «РИА Новости»
Rambler News Service 07:14
Шоу-бизнес

Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына

В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
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Авто

«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada

Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
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Экономика

В России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
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Общество

Одна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»

Wirecard подала заявление на банкротство в июне, хотя считалась одной из крупнейших компаний в секторе финтеха в Германии.
Lenta.ru 05:42
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Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Политика

Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3

ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
BFM.ru 07:51
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Здоровье

В Омской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

ВОмске 05:23
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Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 06:31
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за 8,5 млн евро

Ранее «Сан-Лоренсо» отказался продать Гайча ЦСКА за 8 млн евро.
Sports.ru вчера в 02:33
4
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
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Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж

В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
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Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в уничтожении стартапов по всему миру

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за злоупотребление своим монопольным положением на рынке и уничтожении стартапов по всему миру.
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Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Общество

На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди

Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
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