Политика

Life.ruLife.ruВ Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков сообщил об отсутствии дискуссии в Кремле о переносе Дня России

РБК06:40

Песков высказался о возможности перенести День России

РЕН ТВ06:03

В Кремле прокомментировали идею перенести День России на 1 июля

РИА Новости06:27

В Кремле не обсуждали перенос Дня России на 1 июля

Известия06:20

Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля

ТАСС06:17

В Кремле отреагировали на предложение перенести День России

RT на русском06:30

Песков: Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля

Будущее России. Национальные проекты06:02
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Политика

Захарова опровергла сообщения о ее назначении послом в другой стране

Национальная служба новостей 05:07
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Экономика

«Мосбиржа» раскрыла списки иностранных акций, которыми будет торговать в 2020 году

"Московская биржа" в 2020 году запускает торги самыми ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, сообщил начальник управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций "Мосбиржи" Владимир Овчаров.
Интерфакс 04:53
Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
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Армия и оружие

Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ

Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
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Общество

В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в российских школах, лицеях и гимназиях могут повиться уроки семейных ценностей, так как это «необходимо для комплексного улучшения положения семей», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:41
Кино

Появился новый кадр грядущего фильма по Monster Hunter

Vprognoze.ru 02:48
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%

По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm вчера в 03:54
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Политика

Песков не исключил скорого саммита в «нормандском формате»

Москва, 8 июля 2020, 13:46 — REGNUM Очередной саммит в нормандском формате может состояться вскоре, если будут выполнены парижские договоренности.
REGNUM 06:46
Авто

Зачем в жару включать в машине печку

В жаркие дни в салоне автомобиля рекомендуют время от времени включать печку.
Daily 03:56
2
Политика

Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне

Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.
REGNUM 06:47
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Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ вчера в 13:34
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Общество

«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая

Инфо24 вчера в 09:22
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Общество

С памятника Ленину в Магадане снимут шипы для отпугивания птиц

РБК 04:55
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Здоровье

В скорой помощи Екатеринбурга пожаловались на необоснованные вызовы

Екатеринбург, 8 июля 2020, 12:47 — REGNUM Жители Екатеринбурга в 10% случаях вызывают скорую помощь не по профилю, заявил главный врач станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарёв.
REGNUM 05:47
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Происшествия

В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке

РИА Новости вчера в 12:57
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Общество

Десять порноактрис обвинили коллегу в сексуальном насилии

Lenta.ru 06:03
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Спорт

Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Игры

Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей

2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября.
Игромания.ру вчера в 11:21
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Общество

Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.
РИА Новости 06:37
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
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Общество

Названа причина возможной задержки строительства «Северного потока-2»

Аналитики инвесткомпании «Атон» считают, что нерест трески может задержать возобновление строительства «Северного потока - 2» в водах Дании.
Ридус вчера в 12:55
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Политика

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

РИА Новости вчера в 21:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
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Единоборства

Сергей Харитонов принес извинения Рамзану Кадырову и клубу «Ахмат»

Александр Емельяненко, которого Харитонов назвал предателем из-за сотрудничества с клубом «Ахмат», не оставил без внимания заявление бывшего соперника.
FightTime.ru 04:01
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