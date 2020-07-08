В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

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