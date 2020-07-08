Политика
Life.ruВ Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля
В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков: Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля
Будущее России. Национальные проекты06:02
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Политика
Захарова опровергла сообщения о ее назначении послом в другой стране
Национальная служба новостей 05:07
Экономика
«Мосбиржа» раскрыла списки иностранных акций, которыми будет торговать в 2020 году
"Московская биржа" в 2020 году запускает торги самыми ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, сообщил начальник управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций "Мосбиржи" Владимир Овчаров.
Интерфакс 04:53
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Армия и оружие
Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Общество
В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в российских школах, лицеях и гимназиях могут повиться уроки семейных ценностей, так как это «необходимо для комплексного улучшения положения семей», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:41
Кино
Появился новый кадр грядущего фильма по Monster Hunter
Vprognoze.ru 02:48
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%
По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm вчера в 03:54
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Политика
Песков не исключил скорого саммита в «нормандском формате»
Москва, 8 июля 2020, 13:46 — REGNUM Очередной саммит в нормандском формате может состояться вскоре, если будут выполнены парижские договоренности.
REGNUM 06:46
Авто
Зачем в жару включать в машине печку
В жаркие дни в салоне автомобиля рекомендуют время от времени включать печку.
Daily 03:56
Политика
Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне
Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.
REGNUM 06:47
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ вчера в 13:34
Общество
«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая
Инфо24 вчера в 09:22
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Здоровье
В скорой помощи Екатеринбурга пожаловались на необоснованные вызовы
Екатеринбург, 8 июля 2020, 12:47 — REGNUM Жители Екатеринбурга в 10% случаях вызывают скорую помощь не по профилю, заявил главный врач станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарёв.
REGNUM 05:47
Происшествия
В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке
РИА Новости вчера в 12:57
Спорт
Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии
Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Игры
Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей
2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября.
Игромания.ру вчера в 11:21
Общество
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.
РИА Новости 06:37
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
Общество
Названа причина возможной задержки строительства «Северного потока-2»
Аналитики инвесткомпании «Атон» считают, что нерест трески может задержать возобновление строительства «Северного потока - 2» в водах Дании.
Ридус вчера в 12:55
Политика
Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
Единоборства
Сергей Харитонов принес извинения Рамзану Кадырову и клубу «Ахмат»
Александр Емельяненко, которого Харитонов назвал предателем из-за сотрудничества с клубом «Ахмат», не оставил без внимания заявление бывшего соперника.
FightTime.ru 04:01