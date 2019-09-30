Политика
РИА НовостиВ Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года
В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТруд вчера в 08:55
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Пенсионный возраст еще раз повысят? СМИ сообщили о «разговорах в коридорах власти»
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