Кремль тут при чем? Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются.

В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста

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