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Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Шоу-бизнес В Instagram Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию «Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Экономика Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Происшествия Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 27-летней горожанки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.