Политика

ВедомостиВедомостиПесков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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На странице Госдумы в социальной сети "ВКонтакте
" появился опрос о возможности возвращения такой меры наказания, в нем приняли участие уже порядка 100 тыс. человек.
ТАСС08:01

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В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

Коммерсантъ08:54

В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни

РИА Новости08:30

В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни

ТАСС08:01

Кремль прокомментировал предложение о возвращении смертной казни

Известия08:22

Кремль отказался обсуждать возможность возвращения смертной казни

Московский Комсомолец08:19

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

RT на русском09:07

Кремль ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

РБК08:27
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Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК 09:20
Происшествия

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
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Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Армия и оружие

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Вести.Ru 05:50
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В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
RT на русском 07:58
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Футбол

Черчесов поделился мнением об уровне российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола.
Чемпионат 06:36
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия

Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей

Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
Известия 09:34
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Известия 10 октября в 07:58
Шоу-бизнес

Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма 03:58
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
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Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания

Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 12:47
Общество

Навальный заявил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Lenta.ru вчера в 07:08
Армия и оружие

В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»

В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
РЕН ТВ 07:08
Теннис

Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

Под Нижним мотоциклист погиб во время следственного эксперимента

АиФ Нижний Новгород 08:58
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Норманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
Чемпионат 07:06
Происшествия

В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

РИА Новости 08:19
Происшествия

Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 27-летней горожанки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.
Российская газета 06:12
Политика

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Россия будет создавать ракеты средней дальности в ответ на аналогичные действия США, заявил президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:34
Происшествия

Россияне проголосовали за возвращение смертной казни

Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Невские Новости 07:08
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