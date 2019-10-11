Политика
ВедомостиПесков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Футбол
Черчесов поделился мнением об уровне российского футбола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола.
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Происшествия
Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей
Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Общество
Навальный заявил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Армия и оружие
В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»
В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Происшествия
Под Нижним мотоциклист погиб во время следственного эксперимента
Футбол
Норманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
Происшествия
Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 27-летней горожанки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Россия будет создавать ракеты средней дальности в ответ на аналогичные действия США, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
Россияне проголосовали за возвращение смертной казни
Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».