с чего всё началось

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь появился на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» 11 октября.

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

Гаджеты Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11 Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.

Происшествия Отель обрушился на рабочих в Новом Орлеане По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения строящегося отеля Hard Rock в Новом Орлеане, сообщает WDSU New Orleans.

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Футбол «Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Гаджеты Появились новые рендеры iPhone SE 2 Аналитик Мин-Чи Куо поделился прогнозами насчет новых продуктов Apple. По его словам, iPhone SE 2 представят в 2020 году.

Политика Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Экономика Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.

Политика Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.