Политика
КоммерсантъВ Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь появился на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» 11 октября.
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Армия и оружие
Турция отправила в бой устаревшие танки
Армия и оружие
Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии
Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11
Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.
Происшествия
Отель обрушился на рабочих в Новом Орлеане
По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения строящегося отеля Hard Rock в Новом Орлеане, сообщает WDSU New Orleans.
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Футбол
«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе
По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Гаджеты
Появились новые рендеры iPhone SE 2
Аналитик Мин-Чи Куо поделился прогнозами насчет новых продуктов Apple. По его словам, iPhone SE 2 представят в 2020 году.
Политика
Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом
В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей пенсии в России
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Политика
Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Армия и оружие
CNN: курды хотят привлечь для защиты ВКС РФ из-за предательства США
США должны остановить турецкие войска, либо позволить договориться курдам с Россией и Сирией для привлечения ВКС РФ к охране бесполетной зоны на северо-востоке Сирии, требуют курдские вооруженные отряды.
Политика
Помпео оценил возможное назначение Салливана послом США в России
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал информацию о возможном назначении его первого заместителя Джона Салливана на должность посла США в России.
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Шоу-бизнес
СМИ: Кейт Миддлтон уволила свою помощницу сразу после ее медового месяца
Недавно Софи взяла отпуск по весьма уважительной причине — она вышла замуж и решила провести с супругом полноценный медовый месяц.
Футбол
Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль.
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
Футбол
Фернандес не сыграет в матче с Кипром
Культура
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Политика