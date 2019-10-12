Политика
КоммерсантъВ Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь появился на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» 11 октября.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
RT на русском 17:15
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Армия и оружие
Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии
Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.
РИА Новости 10:02
Авто
Появилась информация о Kia Seltos для России
Кроссовер Kia Seltos доберется до российского рынка в первой половине 2020 года.
Новые автомобили 10 октября в 11:30
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 вчера в 11:41
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Футбол
Сборная Италии вышла на Евро-2020
Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Газета.Ru 17:24
Культура
Путин осмотрел выставку к 800-летию Нижнего Новгорода
Время Н 10 октября в 09:59
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
RT на русском 08:23
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Известия вчера в 15:17
Гаджеты
Процессоры Intel Core 7 больше выпускаться не будут
Речь идет о процессорах Core i3, Core i5, Core i7, Pentium и Celeron, которые выпускаются по техпроцессу 14nm+.
Anonsens 05:20
Политика
Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.
Коммерсантъ 15:59
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
РИА Новости вчера в 18:17
Общество
В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
РИА Новости 17:24
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Происшествия
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
RT на русском 13:26
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ
Что касается мировой экономики, то Всемирный банк понизил прогноз ее роста с 2,6 до 2,5%. Это произошло на фоне неопределенности экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли.
Накануне.Ru 09 октября в 20:13
Гаджеты
«Яндекс» представил понимающую жесты колонку
«Яндекс» презентовал уменьшенную версию собственной колонки с управлением при помощи жестов.
Известия 09 октября в 10:28
Киберспорт
Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard
Гонконгские протестующие, кажется, стали токсичными для любого крупного бизнеса, который ведет дела в Китае.
Коммерсантъ FM 09 октября в 15:25
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Политика
Трамп заступился за Джулиани из-за расследования
Президент США Дональд Трамп заступился за своего адвоката Рудольфа Джулиани, против которого было инициировано расследование из-за якобы нарушения им законов о лоббизме.
Газета.Ru 12:55