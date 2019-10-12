с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

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