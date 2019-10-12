Политика
КоммерсантъВ Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь появился на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» 11 октября.
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Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Народные новости 10:16
Общество
В Центральной Канаде введут режим ЧС из-за обильного снегопада
Власти канадской провинции Манитоба введут режим чрезвычайной ситуации из-за обильного снегопада.
РБК 21:06
Культура
Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
ИнфоСМИ вчера в 15:31
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru 13:57
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM 14:02
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru вчера в 08:12
Происшествия
Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна
Грузовое судно под флагом Панамы, пришвартованное в порту в Токийском заливе, затонуло в результате тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию.
ТАСС 21:17
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове заключен под стражу.
РБК 09:20
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 16:33
Наука
Правило пяти секунд: что на самом деле происходит с едой после падения на пол
Не стоит слепо доверять «правилу пяти секунд».
Популярная механика 01:18
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° вчера в 00:15
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Армия и оружие
Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии
Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 20:52
Политика
Постпред России назвал способ для ЕС не стать «задним двором» политики
По словам дипломата, «объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока» является единственным способом избежать превращения Евросоюза в «захудалый задний двор» мировой экономики и политики.
РБК 20:55
Игры
Выход Payday 3 запланировали на 2022-2023 год
CyberSport.ru 13:02
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе канадского клуба гол забил Илья Михеев.
Матч ТВ 21:49
Политика
Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
Российская газета 20:03
Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после укола врачей
Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Футбол
Рамос прокомментировал упущенную победу над Норвегией
Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос поделился мыслями после ничьей с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 18:51
Футбол
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
Спорт
Велогонщик Брайкович напугал соцсети фотографией ноги после гонки
РЕН ТВ вчера в 21:08
Общество
Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб
Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Кино
Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»
Какой получилась лента американского режиссера Мелодрама Вуди Аллена вышла на экраны спустя год после скандала с сексуальными домогательствами режиссера.
Коммерсантъ FM 10 октября в 09:45
Единоборства
Немков победил Карвалью на турнире Bellator 230
Российский боец полутяжелого веса (до 93,0 кг) Вадим Немков победил бразильца Рафаэля Карвалью на турнире Bellator 230 в Милане.
Спорт-Экспресс 16:59
Политика
«День тишины» наступил в Польше перед парламентскими выборами
Запрет всех форм предвыборной агитации вступил в субботу в силу в Польше перед предстоящими в воскресенье в стране очередными парламентскими выборами.
ТАСС вчера в 18:05
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета вчера в 03:30