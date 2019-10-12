Политика
КоммерсантъВ Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь появился на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» 11 октября.
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Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета вчера в 06:56
Общество
В ПФР рассказали о компенсационных выплатах пенсионерам. По 12 тысяч рублей
Отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Приморскому краю напомнило пенсионерам о необходимости получить компенсационную выплату, которая с недавнего времени увеличилась в два раза, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 10:10
Кино
Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма
Продюсер фильма «Тайна печати дракона» Алексей Петрухин рассказал о причинах провала картины в российском прокате.
Культуромания 10 октября в 03:17
Общество
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 02:06
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Шоу-бизнес
Помощница Кейт Миддлтон шокирована решением герцогини
Герцогиня Кембриджская уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия помощницу.
7Дней.ру 19:00
Армия и оружие
В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны
В случае серьезного военного конфликта в Европе главной целью российских ракет скорее всего станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря.
Пятый канал 19:58
Футбол
«Спорт Бизнес ONLINE»: Новиков останется главным тренером «Динамо»
Казанское издание «Спорт Бизнес ONLINE» сообщает, что руководство «Динамо» выразило доверие исполняющему обязанности главного тренера Кириллу Новикову.
Bookmaker-ratings.ru 18:01
Политика
Горбачев высказался о смертной казни
О своем отношении к возможной отмене смертной казни заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
REGNUM 20:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Футбол
Сборная Италии обыграла греков и вышла на Евро-2020
Обеспечить себе выход на Евро-2020 могла также Испания, но "красная фурия" упустила победу в гостевом матче с Норвегией, пропустив на 94-й минуте.
Российская газета 17:08
Армия и оружие
СМИ США рассказали, как американский истребитель сбил сам себя
Истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сам себя из пушки, инцидент произошел в 1956 году во время холодной войны.
РЕН ТВ 04:26
Музыка
На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»
"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:42
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
Автоновости дня 04:23
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»
Мойка78 вчера в 21:55
Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Народные новости 10:16
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» вышел в России
BFM.ru вчера в 10:34
Армия и оружие
Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии
Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
News.ru 09:55
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru 13:57
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек
РБК вчера в 09:23
Хоккей
«Эдмонтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sportbox.RU 15:39
Политика
Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
Российская газета 20:03
Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после укола врачей
Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16