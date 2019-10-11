с чего всё началось

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь появился на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» 11 октября.

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

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