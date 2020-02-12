Политика

Секрет фирмыСекрет фирмыВ Кремле не одобрили иконы с изображением Путина

Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, подобные сувениры также не одобряют в Кремле.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали появление икон с изображением Путина

Кремль не приветствует появление икон с изображением президента РФ Владимира Путина, президент такие инициативы тоже не поддерживает, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:50

Подробнее о событии

Песков рассказал об отношении Путина к «иконам» с его изображением

Piter.tv07:59

В Кремле ответили на сообщения о появлении в продаже «икон» с Путиным

РБК06:58

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС05:43

В Кремле сочли неуместными «иконы» с Путиным

Интерфакс06:05

Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково

Газета.Ru05:54

В Кремле прокомментировали появление икон с изображением Путина

РИА Новости05:50

Песков: Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением

Znak.com06:17
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Происшествия

В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости 10:48
Киберспорт

Natus Vincere вышли на ESL One Los Angeles

Inc-news.ru 07:58
Общество

Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам

В середине февраля работа по принятию нормативных актов, необходимых для начала финансирования нацпроектов в этом году, еще не окончена, заявил премьер и попросил ответственных исполнителей ускориться.
Российская газета 07:01
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 07:20
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»

Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
BFM.ru 09:15
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Авто

Опубликованы первые изображения обновленного Hyundai i30

SpeedMe 02:45
Политика

Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»

Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
РБК 09:47
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Вести.Ru 07:41
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Политика

В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Арахамия считает, что полуостров сможет получить воду, если «он отходят в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей».
Новые Известия 00:41
Политика

Ангела Меркель осталась без преемницы

Говорит Москва 10 февраля в 14:26
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM вчера в 21:52
Здоровье

Второго пациента с коронавирусом в России выписали из больницы

11 февраля, как писала «Фонтанка», из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая.
Фонтанка.Ру вчера в 23:15
Культура

Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Армия и оружие

США сочли опасными маневры российских спутников

В интервью журналу «Тайм» глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд сказал, что такие действия являются тревожными, о чем Вашингтон по дипломатическим каналам уведомил Москву.
Эхо Москвы 10 февраля в 18:18
Общество

Минюст РФ внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов

Минюст РФ признал «Радио Свобода» иностранным агентом и внес СМИ в соответствующий список.
Политическая Экспертиза 10:35
Игры

К ролевому боевику Wolcen: Lords of Mayhem выпустили релизный трейлер

Игромания.ру 10:40
Авто

Технические характеристики машины Ferrari SF1000

По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Autosport.com.ru вчера в 14:32
Армия и оружие

Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Взгляд.ру 05:30
Общество

На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Известия 08:33
Политика

Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»

"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Газета.Ru 10:19
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb вчера в 00:46
Автоспорт

Гран-при Китая официально перенесен из-за коронавируса

МК-Спорт 07:26
Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
The Moscow Post вчера в 05:51
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Столбова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
RT на русском 06:35
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Вести.Ru 10:40
Кино

Смотрим трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер»

Режиссер Уэс Андерсон задумал фильм «Французский диспетчер» как любовное признание журналистике.
РБК 09:43
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