Политика
Секрет фирмыВ Кремле не одобрили иконы с изображением Путина
Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, подобные сувениры также не одобряют в Кремле.
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с чего всё началось
Кремль не приветствует появление икон с изображением президента РФ Владимира Путина, президент такие инициативы тоже не поддерживает, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:50
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Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»
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В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
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Ангела Меркель осталась без преемницы
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В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
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Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Армия и оружие
США сочли опасными маневры российских спутников
В интервью журналу «Тайм» глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд сказал, что такие действия являются тревожными, о чем Вашингтон по дипломатическим каналам уведомил Москву.
Общество
Минюст РФ внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов
Минюст РФ признал «Радио Свобода» иностранным агентом и внес СМИ в соответствующий список.
Авто
Технические характеристики машины Ferrari SF1000
По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Общество
На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Столбова завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
Кино
Смотрим трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер»
Режиссер Уэс Андерсон задумал фильм «Французский диспетчер» как любовное признание журналистике.