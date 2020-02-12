Кремль не приветствует появление икон с изображением президента РФ Владимира Путина, президент такие инициативы тоже не поддерживает, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, подобные сувениры также не одобряют в Кремле.

В Кремле не одобрили иконы с изображением Путина

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