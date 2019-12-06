Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ожидать прорыва в отношениях с Украиной после проведения "нормандского саммита". Известно, что Владимир Зеленский планирует вынести на обсуждение ситуации на Донбассе и принадлежность Крыма.

В Кремле не ожидают «прорыва» после проведения «нормандского саммита»

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