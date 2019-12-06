Политика

Аргументы неделиАргументы неделиВ Кремле не ожидают «прорыва» после проведения «нормандского саммита»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ожидать прорыва в отношениях с Украиной после проведения "нормандского саммита". Известно, что Владимир Зеленский планирует вынести на обсуждение ситуации на Донбассе и принадлежность Крыма.
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с чего всё началось

Песков — Дождю о деле Егора Жукова, встрече в Париже, расследованиях Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.
Дождьвчера в 12:32

Подробнее о событии

Песков: участники «нормандской» встречи примут необязательное соглашение

Телеканал 360°вчера в 13:56

Песков: на саммите в «нормандском формате» могут принять «не обязывающий документ»

Газета.Ruвчера в 13:35

Кремль рассказал о «необязывающем документе» после «Нормандского саммита»

REGNUMвчера в 13:18

В Кремле предостерегли от завышенных ожиданий от нормандского саммита

Московский Комсомолецвчера в 13:32

Песков: по итогам саммита в «нормандском формате» может быть принят необязывающий документ

ТАССвчера в 13:13

В Кремле допустили подписание «необязывающего» документа в Париже

РБКвчера в 13:33

В Кремле посоветовали не ждать прорыва от саммита в «нормандском формате»

Взгляд.рувчера в 13:14
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Общество

Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
РБК 02:21
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Политика

МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
REGNUM 04 декабря в 06:57
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Газета.Ru 01:58
Общество

«Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание

Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.
РБК вчера в 20:04
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:29
Общество

Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома

РИА Новости вчера в 22:32
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей 04 декабря в 23:44
Общество

Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы

По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
Говорит Москва вчера в 14:48
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru вчера в 14:57
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Кино

Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb

Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Радио Комсомольская правда 01:18
Технологии

Уникальная функция появилась на смартфонах с Android

Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
МедиаПоток вчера в 07:55
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Происшествия

Врачи спасли женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа

В Испании врачи спасли британку, сердце которой остановилось на 6,5 часа. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 16:08
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Гаджеты

Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865

Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865 для смартфонов.
Актуальные Новости 04 декабря в 01:51
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 04 декабря в 10:24
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Футбол

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 01:34
Гаджеты

Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

Ferra 03 декабря в 10:56
Авто

Российский авторынок снизился на 6,4%

Российский рынок легковых авто и легкого коммерческого транспорта в ноябре этого года снизился на 6,4%. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация автомобилей составила 1,5 млн единиц (-2,8%), передает «Автостат».
TatCenter вчера в 07:59
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
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