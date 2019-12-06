Политика
Аргументы неделиВ Кремле не ожидают «прорыва» после проведения «нормандского саммита»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ожидать прорыва в отношениях с Украиной после проведения "нормандского саммита". Известно, что Владимир Зеленский планирует вынести на обсуждение ситуации на Донбассе и принадлежность Крыма.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.Дождьвчера в 12:32
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Песков: на саммите в «нормандском формате» могут принять «не обязывающий документ»
Газета.Ruвчера в 13:35
В Кремле предостерегли от завышенных ожиданий от нормандского саммита
Московский Комсомолецвчера в 13:32
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Общество
Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова
Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов
Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд
В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Общество
«Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание
Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Общество
Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы
По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
Происшествия
Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Кино
Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb
Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android
Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
Происшествия
Врачи спасли женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа
В Испании врачи спасли британку, сердце которой остановилось на 6,5 часа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Гаджеты
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865
Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865 для смартфонов.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Общество
WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Футбол
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Гаджеты
Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой
Авто
Российский авторынок снизился на 6,4%
Российский рынок легковых авто и легкого коммерческого транспорта в ноябре этого года снизился на 6,4%. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация автомобилей составила 1,5 млн единиц (-2,8%), передает «Автостат».
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.