В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко
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В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает "РИА Новости", в графике Путина нет встречи с Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко
В графике президента РФ Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
РИА Новости03:06
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