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В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко

В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает "РИА Новости", в графике Путина нет встречи с Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

В графике президента РФ Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
РИА Новости03:06
Подробнее о событии
ТАСС

В графике Путина нет встречи с Лукашенко

ТАСС03:23
РБК

Кремль опроверг сообщения о планах встречи Путина с Лукашенко

РБК03:16
Lenta.ru

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

Lenta.ru03:03
РИА Новости

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

РИА Новости03:06
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

RT на русском03:06
URA.Ru

Кремль ответил на сообщения о тайной встрече Путина и Лукашенко

URA.Ru03:13
REGNUM

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Лукашенко

REGNUM03:52
КП - Беларусь

Не пообщаются. Кремль опроверг слухи о встрече Лукашенко и Путина

КП - Беларусь05:34

Пилотную серию мистического сериала снимают в Карелии

Фильм создается в рамках проекта развития локального кино LOKKI Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия», грант на реализацию которого выиграл Союза кинематографистов Карелии в 2018 году.
Пилотную серию мистического сериала снимают в Карелии
ИА Республика04:09

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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Задержанному за взятку замглавы Колпино грозит до 12 лет заключения

Санкт-Петербург, 13 августа 2020, 11:51 — REGNUM Задержанному по подозрению в получении взятки заместителю главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексею Жукову грозит до 12 лет лишения свободы.
REGNUM04:51
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Глава участковой комиссии в Витебске признал фальсификацию в пользу Лукашенко

Председатель участковой избирательной комиссии №25 в Витебске Сергей Питаленко заявил, что под давлением переписал протокол выборов президента Беларуси на своем участке после голосования 9 августа в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
NewsFrol04:12
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В Калужской области из-за коронавируса закрыли производство креветок

Малоярославецкий район, Калужская область, 13 августа 2020, 15:48 — REGNUM В Калужской области из-за пандемии новой коронавирусной инфекции приостановлено производство компании «Русская креветка», сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM08:48
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