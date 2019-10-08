Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но допускает, что они могли запоздать.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

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