Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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с чего всё началось

В Кремле заявили об отсутствии поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но допускает, что они могли запоздать.
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В Кремле не видели поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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