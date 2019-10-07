Политика
RT на русскомВ Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но допускает, что они могли запоздать.РИА Новости05:25
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Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы
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Общество
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Политика
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