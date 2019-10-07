Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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с чего всё началось

В Кремле заявили об отсутствии поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но допускает, что они могли запоздать.
РИА Новости05:25

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В Кремле не получали поздравлений Путину от Зеленского и Трампа

Газета.Ru13:52

В Кремле заявили об отсутствии поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

РИА Новости05:25

Трамп и Зеленский не стали поздравлять Путина с днем рождения

Телеканал 360°05:42

Кремль пока не получал поздравления от Трампа и Зеленского в адрес Путина с днем рождения

ТАСС05:39

Трамп и Зеленский не поздравили Путина в день рождения

Lenta.ru05:30

В Кремле не видели поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

РБК07:08

В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

DP.RUвчера в 07:23
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Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

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ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории

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Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю карьеру

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Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк

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Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru 13:24
Футбол

Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона

Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 13:46
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В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.
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В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы

Говорит Москва 14:50
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Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение на северо-востоке Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ.
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Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
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Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
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В Кремле оценили слова Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.
РИА Новости 11:50
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
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Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
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Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

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В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
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В Петербурге вернулась домой школьница, пропавшая под Новый год

В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
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Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
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Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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