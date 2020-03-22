В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

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