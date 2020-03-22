Коронавирус
RT на русскомВ Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Политика
Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию
Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экономика
Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»
В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Культура
Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в шоу
Алексей Глызин, который выбыл из шоу, рассказал журналистам о своих впечатлениях. Во время пребывания в программе певец был в костюме Слона.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Культура
В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Футбол
«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Челси» и «Кристал Пэлас».
Экономика
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Авто
Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz
По желанию клиента за основу могут взять не только немецкое, но и любое другое авто, которое подходит по размерам – Spec Auto Tuning имеет опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть снимок ГАЗ-12 «ЗиМ», его адаптировали под техническое оснащение BMW 7-Series в кузове E32.
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Общество
Путину не понравился дерзкий ответ чиновников
Люди от страха затариваются в промышленных масштабах макаронами.
Футбол
Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
Армия и оружие
Вооружат по Тихому: новые атомные лодки «Борей» отправятся на Камчатку
В военном ведомстве был утвержден окончательный план развертывания новейших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта «Борей», рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о будущем Кокорина в сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рад, что игрок "Сочи" Александр Кокорин хочет вернуться в состав национальной команды.
Происшествия
В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19
Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
Здоровье
Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях употребление чеснока может навредить здоровью.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Авто
УАЗ рассказал про «Буханку» с двигателем от самолета
Экономика
Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате
Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters.
Спорт
МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца
Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Происшествия
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.