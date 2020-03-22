Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Читать в источнике
Комментировать323

Подробнее о событии

Песков заявил, что переход Путина на удаленку пока не планируется

ТАСС16:50

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

RT на русском15:23

Путина пока не будут переводить на удаленную работу

Интерфакс14:48

Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается

Коммерсантъ14:53

Песков ответил на вопрос о возможном переходе Путина на удаленку

Lenta.ru14:52

Песков сообщил об отсутствии планов переводить Путина на удаленную работу

РБК15:07

Путин не будет переходить на удаленную работу из-за коронавируса

Газета.Ru14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Политика

Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию

Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 18:15
Здоровье

Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 17:27
Экономика

Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»

В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
Красная весна 07:03
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
Культура

Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в шоу

Алексей Глызин, который выбыл из шоу, рассказал журналистам о своих впечатлениях. Во время пребывания в программе певец был в костюме Слона.
Дни24 13:11
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Культура

В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио.
News.ru 14:52
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости 17:13
Общество

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
РБК 17:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Футбол

«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Челси» и «Кристал Пэлас».
LiveResult.Ru вчера в 07:21
Экономика

Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Российская газета 18:34
Авто

Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz

По желанию клиента за основу могут взять не только немецкое, но и любое другое авто, которое подходит по размерам – Spec Auto Tuning имеет опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть снимок ГАЗ-12 «ЗиМ», его адаптировали под техническое оснащение BMW 7-Series в кузове E32.
CarsWeek.ru 14:25
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 08:02
Здоровье

Назван способ избежать неприятного запаха при употреблении чеснока

РИА Новости 10:59
Общество

Путину не понравился дерзкий ответ чиновников

Люди от страха затариваются в промышленных масштабах макаронами.
Московский Комсомолец 09:27
Футбол

Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Армия и оружие

Вооружат по Тихому: новые атомные лодки «Борей» отправятся на Камчатку

В военном ведомстве был утвержден окончательный план развертывания новейших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта «Борей», рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
Известия 17:01
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о будущем Кокорина в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рад, что игрок "Сочи" Александр Кокорин хочет вернуться в состав национальной команды.
Экономика сегодня 14:55
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 20 марта в 00:46
Здоровье

Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях употребление чеснока может навредить здоровью.
ФАН 18:22
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс 19:32
Авто

УАЗ рассказал про «Буханку» с двигателем от самолета

7 новостей 15:42
Экономика

Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате

Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 19:44
Спорт

МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца

Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Bookmaker-ratings.ru 14:43
Происшествия

В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом

В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Lenta.ru 19:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное