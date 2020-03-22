Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось

Путина пока не будут переводить на удаленную работу

В кремле пока не рассматривают возможность перехода президента РФ Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс14:48

Подробнее о событии

Песков ответил на вопрос о возможном переходе Путина на удаленку

Lenta.ru14:52

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

RT на русском15:23

Песков сообщил об отсутствии планов переводить Путина на удаленную работу

РБК15:07

Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается

Коммерсантъ14:53

Песков заявил, что переход Путина на удаленку пока не планируется

ТАСС16:50

Путина пока не будут переводить на удаленную работу

Интерфакс14:48

Путин не будет переходить на удаленную работу из-за коронавируса

Газета.Ru14:47
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
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Экономика

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Футбол

Бывший водитель Фернанду выступил с новыми обвинениями против игрока

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Как правительство готовит страну к труду и обороне от коронавируса

Как правительство готовит страну к труду и обороне от коронавируса Все регионы России переведены в состояние готовности к развитию эпидемии коронавируса, им рекомендовано действовать по модели Москвы.
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Пилот «Рено» выиграл виртуальный «Гран-при Бахрейна», Шварцман сошел

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